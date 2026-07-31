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Бокс 31 липня 2026 · 16:55

"Може, і повернуся": Усик залишив інтригу щодо завершення кар'єри після бою з Вайлдером

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Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Може, і повернуся": Усик залишив інтригу щодо завершення кар'єри після бою з Вайлдером
Олександр Усик (фото: Getty Images)

Український боксер Олександр Усик відреагував на скепсис фанатів щодо його рішення вийти на прощальний поєдинок проти Деонтея Вайлдера. Колишній абсолютний чемпіон світу також зізнався, чи зможе остаточно повісити рукавиці на цвях.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю Олександра All Out Fighting.

Про небезпеку Вайлдера

Рішення Усика зустрітися з Вайлдером викликало хвилю розчарування серед уболівальників, які вважають, що американець давно випав із еліти надважкого дивізіону. Втім, український чемпіон категорично не погоджується з такою оцінкою і закликає віддати належне досвіду візаві.

"Послухай, цей мужик останні 10 років є топовим бійцем. Це чемпіон світу. Це небезпечний чувак. Я не боксую ради слави. Це просто моє життя", - наголосив Усик.

"Мені буде бракувати боїв"

За словами Олександра, майбутній вихід на ринг має стати фінальним акордом у його професійній кар'єрі. При цьому боксер відверто зізнається, що прощання з великим спортом буде психологічно непростим випробуванням, із яким стикаються майже всі атлети.

"Мене це не лякає, але, думаю, мені буде бракувати боїв. Коли я оголошу про завершення кар'єри… Може, і повернуся… Але не думаю. Якщо я скажу "годі" – це вже буде остаточно", – підсумував український екс-чемпіон.

Що відомо про останній бій Усика

Нагадаємо, що Олександр у червні відмовився від титулів WBC, WBA та IBF, вирішивши визначити суперника для останнього бою у своїй кар'єрі.

За словами директора команди українського боксера Сергія Лапіна, ним повинен стати саме Деонтей Вайлдер. Очікується, що поєдинок Усик – Вайлдер відбудеться у США, хоча дата й конкретне місце проведення поки що залишаються неузгодженими.

Раніше Усик пояснив Трампу, чим українці відрізняються від росіян.

Теги: Олександр Усик Бокс Деонтей Уайлдер
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