Усик сказал Трампу, чем украинцы отличаются от россиян

Визит экс-чемпиона мира по боксу Александра Усика в Белый дом помог изменить отношение Дональда Трампа к Украине. Во время длительного разговора боксер поделился с американским лидером личными переживаниями по поводу войны.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на материал издания The Wall Street Journal .

Совместное увлечение и разговор о войне

По данным издания, Трамп и Усик быстро нашли общий язык благодаря увлечению легендарным Мухаммедом Али, с которым украинский боксер имеет общую дату рождения. В знак уважения Усик подарил президенту США подписанную боксерскую перчатку и заявил, что украинцы - это "бойцы и победители", которые не остановятся в своей борьбе.

Украинский спортсмен также рассказал Трампу, как его собственная семья была вынуждена прятаться от российских обстрелов в Киеве. Поскольку президент США известен тем, что прислушивается к сильным личностям и "любит победителей", искренний разговор с чемпионом произвел на него глубокое впечатление.

Объяснение разницы между народами

Во время аудиенции Трамп напрямую спросил боксера, чем именно украинцы отличаются от россиян.

Усик ответным жестом указал на свою голову и сердце, кратко подчеркнув, что главное различие между народами заключается именно в этом - в мышлении и душе.

Журналисты WSJ отмечают, что эта встреча сыграла важную роль в том, что Дональд Трамп в последнее время пересмотрел свои взгляды на события в Украине и начал с большей симпатией относиться к борьбе украинского народа против российской агрессии.