Український непереможений боксер битиметься за титул WBO: оголошено дату та суперника

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк дізнався ім'я свого наступного опонента. Непереможений українець вийде у ринг проти представника Еквадору, а на кону поєдинку стоятиме престижний пояс.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram Шелестюка .

Бій за чемпіонський пояс WBO

40-річний Шелестюк (21-0-1, 12 КО) проведе свій наступний поєдинок проти 27-річного еквадорця Андреса Муньйоса (14-1-1, 10 КО). Поєдинок відбудеться 8 серпня у місті Манта (Еквадор).

Головною інтригою протистояння стане вакантний титул чемпіона WBO International у напівсередній категорії, який дістанеться переможцю цієї дуелі.

Свій останній бій Шелестюк провів у листопаді минулого року. Попри пережитий нокдаун, українець здолав венесуельця Ентоні Саеса рішенням суддів та зберіг свій нуль у графі поразок.

Його майбутній суперник востаннє виходив у ринг у травні цього року. Тоді еквадорський боксер розібрався зі співвітчизником Мігелем Москерою, відправивши того в технічний нокаут уже в другому раунді.

Хто такий Тарас Шелестюк

Уродженець Макіївки. На аматорському рівні – чемпіон світу-2011 та бронзовий призер Олімпіади-2012 у першій середній ваговій категорії (до 69 кг). Входив до легендарної збірної України разом з Олександром Усиком, Василем Ломаченком, Олександром Гвоздиком, Денисом Берінчиком та іншими.

У професіональний бокс перейшов у 2013 році, ставши клієнтом компанії Banner Promotions. Мешкає в США.

Першим серйозним суперником Шелестюка став росіянин Козаєв, якого в 2015-му українець здолав за рішенням суддів. Завдяки цій перемозі він здобув найбільші титули в своїй кар'єрі – WBA Intercontinental та WBO NABO, якими володів у 2015-2016 роках.