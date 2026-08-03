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Бокс 03 серпня 2026 · 11:35

Український непереможений боксер битиметься за титул WBO: оголошено дату та суперника

Тарас Шелестюк вийде у ринг проти небезпечного нокаутера на його території
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Український непереможений боксер битиметься за титул WBO: оголошено дату та суперника
Тарас Шелестюк (фото: Getty Images)

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк дізнався ім'я свого наступного опонента. Непереможений українець вийде у ринг проти представника Еквадору, а на кону поєдинку стоятиме престижний пояс.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram Шелестюка.

Бій за чемпіонський пояс WBO

40-річний Шелестюк (21-0-1, 12 КО) проведе свій наступний поєдинок проти 27-річного еквадорця Андреса Муньйоса (14-1-1, 10 КО). Поєдинок відбудеться 8 серпня у місті Манта (Еквадор).

Головною інтригою протистояння стане вакантний титул чемпіона WBO International у напівсередній категорії, який дістанеться переможцю цієї дуелі.

Український непереможений боксер битиметься за титул WBO: оголошено дату та суперника

Свій останній бій Шелестюк провів у листопаді минулого року. Попри пережитий нокдаун, українець здолав венесуельця Ентоні Саеса рішенням суддів та зберіг свій нуль у графі поразок.

Його майбутній суперник востаннє виходив у ринг у травні цього року. Тоді еквадорський боксер розібрався зі співвітчизником Мігелем Москерою, відправивши того в технічний нокаут уже в другому раунді.

Хто такий Тарас Шелестюк

Уродженець Макіївки. На аматорському рівні – чемпіон світу-2011 та бронзовий призер Олімпіади-2012 у першій середній ваговій категорії (до 69 кг). Входив до легендарної збірної України разом з Олександром Усиком, Василем Ломаченком, Олександром Гвоздиком, Денисом Берінчиком та іншими.

У професіональний бокс перейшов у 2013 році, ставши клієнтом компанії Banner Promotions. Мешкає в США.

Першим серйозним суперником Шелестюка став росіянин Козаєв, якого в 2015-му українець здолав за рішенням суддів. Завдяки цій перемозі він здобув найбільші титули в своїй кар'єрі – WBA Intercontinental та WBO NABO, якими володів у 2015-2016 роках.

Раніше Олександр Усик розкрив головне прохання дружини після завершення кар'єри.

Теги: Тарас Шелестюк Бокс
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