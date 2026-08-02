rbc.ua
UA | RU
Воскресенье, 02 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол "Олимпиакос" вычеркнул Яремчука из планов на Лигу чемпионов
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 02 августа 2026 · 13:53

"Олимпиакос" вычеркнул Яремчука из планов на Лигу чемпионов

Прозрачный намек на будущее украинца в Греции
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Олимпиакос" вычеркнул Яремчука из планов на Лигу чемпионов
Роман Яремчук не входит в планы греческого гранда (фото: instagram.com/olympiacosfc)

Форвард сборной Украины Роман Яремчук оказался вне официальной заявки греческого "Олимпиакоса" на матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Пять форвардов без украинца

Пирейский клуб обнародовал список футболистов, которые смогут принять участие в поединках против нидерландского "Неймегена" (матчи состоятся 4 и 11 августа).

Роман Яремчук в итоговую заявку не попал. При этом тренерский штаб "Олимпиакоса" предпочел сразу пять других нападающих, полностью закрыв путь украинцу к выходам на поле в еврокубках.

Решение выглядит несколько неожиданно на фоне летней подготовки, во время которой Яремчук регулярно получал игровое время. Нападающий принял участие в шести контрольных поединках пирейцев, дважды выходил в стартовом составе и даже отличился забитым мячом в ворота польского "Ракува" (2:1).

Прозрачный намек на трансфер

Прошлый сезон сложился для 30-летнего нападающего неоднозначно. Начав кампанию в Греции, в Лиге чемпионов он ограничился одним выходом на замену в игре против "Барселоны". Вторую часть сезона украинец провел в аренде во французском "Лионе", однако клуб решил не выкупать его контракт.

В общем, после перехода в "Олимпиакос" летом 2024 года Яремчук забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 49 матчах, выиграв с командой чемпионат и Кубок Греции.

Впрочем, непопадание в еврокубковую заявку лишь подтверждает слухи: несмотря на действующее соглашение до 2028 года "Олимпиакос" и игрок близки к досрочному разрыву сотрудничества уже этим летом.

Ранее стало известно, что Артем Довбик официально сменил клуб в Серии А.

Теги: Футбол
Главные матчи
УПЛ ● LIVE · 45
Черноморец 1:1 Полесье
УПЛ 2 августа 15:30
Оболонь - : - Оболонь
УПЛ Матч завершено
Харьков 1:0 Верес
Главные новости
УПЛ возвращается: полное расписание 1-го тура и где смотреть УПЛ возвращается: полное расписание 1-го тура и где смотреть Украинский дуэт вырвал медаль Евро-2026 благодаря лучшему прыжку финала Украинский дуэт вырвал медаль Евро-2026 благодаря лучшему прыжку финала Драма до последних минут: "Харьков" вырвал победу над "Вересом" в 1-м туре УПЛ Драма до последних минут: "Харьков" вырвал победу над "Вересом" в 1-м туре УПЛ
Мнения
Кирилл Круторогов
7 интриг перед новым сезоном УПЛ Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина