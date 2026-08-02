"Олимпиакос" вычеркнул Яремчука из планов на Лигу чемпионов

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Пять форвардов без украинца

Пирейский клуб обнародовал список футболистов, которые смогут принять участие в поединках против нидерландского "Неймегена" (матчи состоятся 4 и 11 августа).

Роман Яремчук в итоговую заявку не попал. При этом тренерский штаб "Олимпиакоса" предпочел сразу пять других нападающих, полностью закрыв путь украинцу к выходам на поле в еврокубках.

Решение выглядит несколько неожиданно на фоне летней подготовки, во время которой Яремчук регулярно получал игровое время. Нападающий принял участие в шести контрольных поединках пирейцев, дважды выходил в стартовом составе и даже отличился забитым мячом в ворота польского "Ракува" (2:1).

Прозрачный намек на трансфер

Прошлый сезон сложился для 30-летнего нападающего неоднозначно. Начав кампанию в Греции, в Лиге чемпионов он ограничился одним выходом на замену в игре против "Барселоны". Вторую часть сезона украинец провел в аренде во французском "Лионе", однако клуб решил не выкупать его контракт.

В общем, после перехода в "Олимпиакос" летом 2024 года Яремчук забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 49 матчах, выиграв с командой чемпионат и Кубок Греции.

Впрочем, непопадание в еврокубковую заявку лишь подтверждает слухи: несмотря на действующее соглашение до 2028 года "Олимпиакос" и игрок близки к досрочному разрыву сотрудничества уже этим летом.