"Олимпиакос" вычеркнул Яремчука из планов на Лигу чемпионов

Форвард сборной Украины Роман Яремчук оказался вне официальной заявки греческого "Олимпиакоса" на матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Пирейский клуб обнародовал список футболистов, которые смогут принять участие в поединках против нидерландского "Неймегена" (матчи состоятся 4 и 11 августа).
Роман Яремчук в итоговую заявку не попал. При этом тренерский штаб "Олимпиакоса" предпочел сразу пять других нападающих, полностью закрыв путь украинцу к выходам на поле в еврокубках.
Решение выглядит несколько неожиданно на фоне летней подготовки, во время которой Яремчук регулярно получал игровое время. Нападающий принял участие в шести контрольных поединках пирейцев, дважды выходил в стартовом составе и даже отличился забитым мячом в ворота польского "Ракува" (2:1).
Прошлый сезон сложился для 30-летнего нападающего неоднозначно. Начав кампанию в Греции, в Лиге чемпионов он ограничился одним выходом на замену в игре против "Барселоны". Вторую часть сезона украинец провел в аренде во французском "Лионе", однако клуб решил не выкупать его контракт.
В общем, после перехода в "Олимпиакос" летом 2024 года Яремчук забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 49 матчах, выиграв с командой чемпионат и Кубок Греции.
Впрочем, непопадание в еврокубковую заявку лишь подтверждает слухи: несмотря на действующее соглашение до 2028 года "Олимпиакос" и игрок близки к досрочному разрыву сотрудничества уже этим летом.
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