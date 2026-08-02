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Футбол 02 серпня 2026 · 13:53

"Олімпіакос" викреслив Яремчука з планів на Лігу чемпіонів

Прозорий натяк на майбутнє українця у Греції
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Олімпіакос" викреслив Яремчука з планів на Лігу чемпіонів
Роман Яремчук не входить в плани грецького гранда (фото: instagram.com/olympiacosfc)

Форвард збірної України Роман Яремчук опинився поза офіційною заявкою грецького "Олімпіакоса" на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

П'ять форвардів без українця

Пірейський клуб оприлюднив список футболістів, які зможуть взяти участь у поєдинках проти нідерландського "Неймегена" (матчі відбудуться 4 та 11 серпня).

Роман Яремчук до підсумкової заявки не потрапив. При цьому тренерський штаб "Олімпіакоса" віддав перевагу одразу п'ятьом іншим нападникам, повністю закривши шлях українцю до виходів на поле у єврокубках.

Рішення виглядає дещо несподіваним на тлі літньої підготовки, під час якої Яремчук регулярно отримував ігровий час. Нападник взяв участь у шести контрольних поєдинках пірейців, двічі виходив у стартовому складі та навіть відзначився забитим м'ячем у ворота польського "Ракува" (2:1).

Прозорий натяк на трансфер

Минулий сезон склався для 30-річного форварда неоднозначно. Розпочавши кампанію в Греції, у Лізі чемпіонів він обмежився лише одним виходом на заміну у грі проти "Барселони". Другу частину сезону українець провів в оренді у французському "Ліоні", однак клуб вирішив не викуповувати його контракт.

Загалом після переходу в "Олімпіакос" влітку 2024 року Яремчук забив 14 голів та віддав 5 асистів у 49 матчах, вигравши з командою чемпіонат і Кубок Греції.

Втім, непотрапляння до єврокубкової заявки лише підтверджує чутки: попри чинну угоду до 2028 року, "Олімпіакос" і гравець близькі до дострокового розриву співпраці вже цього літа.

Раніше стало відомо, що Артем Довбик офіційно змінив клуб у Серії А.

Теги: Футбол
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