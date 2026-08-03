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Футбол 03 августа 2026 · 15:22

Стало известно, с кем может сыграть "Динамо" в плей-офф Лиги конференций: результаты жеребьевки

Но сначала нужно пройти "Карабах"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Стало известно, с кем может сыграть "Динамо" в плей-офф Лиги конференций: результаты жеребьевки
У киевлян нет простых путей (фото: ФК "Динамо")

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций. Своего потенциального соперника получили и обладатели Кубка Украины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Соперник для киевлян

По итогам жеребьевки потенциальным соперником команды Игоря Костюка стал победитель пары "Твенте" (Нидерланды) - "ДАК 1904" (Словакия).

Матчи раунда плей-офф квалификации пройдут 20 и 27 августа.

Путь в плей-офф

Впрочем, подробно рассуждать о поединках завершающего раунда перед основным этапом Лиги конференций еще рано. Ведь чтобы попасть туда, нужно пройти азербайджанский "Карабах" в третьем круге отбора.

Поединки этой стадии пройдут 6 и 13 августа. Согласно регламенту, первая встреча "Динамо" проведет в статусе номинальных хозяев в польском Люблине. Ответный матч пройдет в Баку.

Если киевляне проиграют "Карабаху", они окончательно завершат выступления в еврокубковой кампании-2026/27.

Ранее стало известно, что греческий "Олимпиакос" вычеркнул Романа Яремчука из планов Лиги чемпионов.

Теги: Динамо Футбол Лига конференций УЕФА
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