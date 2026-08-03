Стало известно, с кем может сыграть "Динамо" в плей-офф Лиги конференций: результаты жеребьевки

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций. Своего потенциального соперника получили и обладатели Кубка Украины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт европейского футбола .

Соперник для киевлян

По итогам жеребьевки потенциальным соперником команды Игоря Костюка стал победитель пары "Твенте" (Нидерланды) - "ДАК 1904" (Словакия).

Матчи раунда плей-офф квалификации пройдут 20 и 27 августа.

Путь в плей-офф

Впрочем, подробно рассуждать о поединках завершающего раунда перед основным этапом Лиги конференций еще рано. Ведь чтобы попасть туда, нужно пройти азербайджанский "Карабах" в третьем круге отбора.

Поединки этой стадии пройдут 6 и 13 августа. Согласно регламенту, первая встреча "Динамо" проведет в статусе номинальных хозяев в польском Люблине. Ответный матч пройдет в Баку.

Если киевляне проиграют "Карабаху", они окончательно завершат выступления в еврокубковой кампании-2026/27.