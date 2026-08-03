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Футбол 03 серпня 2026 · 20:03

"Шахтар" ефектно переміг "Кудрівку" в дебютному матчі УПЛ (відео)

Хет-трик у складі "гірників" оформив Кауан Еліас
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Шахтар" ефектно переміг "Кудрівку" в дебютному матчі УПЛ (відео)
Футболісти "Шахтаря" перемогою відкрили новий сезон в УПЛ (фото: ФК "Шахтар")

Чинний чемпіон України донецький "Шахтар" розпочав новий сезон з перемоги над "Кудрівкою": матч завершився з рахунком 5:1 на користь донецького клубу. Три м'ячі забив Кауан Еліас, ще по одному додали Аліссон та Лука Мейрелліш. У "Кудрівки" відзначився Артур Думанюк.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу "Шахтар" – "Кудрівка"

Чинні чемпіони України з перших хвилин взялися хитати оборону суперника. Удар Кауана Еліаса парирував Яшков, Назарина зі штрфаного пробив повз ворота, а в наступній атаці "гірників" удар Педрінью заблокували захисники, а добивання від Кауана Еліаса прийшлося повз ворота.

"Шахтар" продовжував прицілюватися і зрештою, на 32-й хвилині вийшов вперед: Педро Енріке зі своєї половини поля зарядив м'яч в напрямку Педріньо, той вирізав подачу на кут воротарського майданчику, звідки Аліссон поцілив точно у ворота – 1:0.

Утім, "Кудрівка" створила свій єдиний момент у першому таймі і він виявився результативним: подачу від кутового продовжив Овусу, а захисники "Шахтаря" загубили Думанюка. Той спокійно спрямував м'яч за адресою.

По перерві "Шахтар" продовжив продовжив атакувати ворота "Кудрівки" і Кауан Еліас вдало замкнув подачу від Аліссона - 2:1.

Менш ніж за 20 хвилин бразилець оформив дубль. Цього разу новоспеченому дев'ятому номеру асистував Невертон.

Четвертий м'яч донецької команди забив Лука Мейрелліш, який вдало зоірєнтувався у чужому штрафному майданчику під час подачі від кутового прапорця.

Зрештою, ефектну крапку у матчі поставив той-таки Кауан Еліас. Бразилець відгукнувся на зрячий пас від Олега Очеретька і встановив підсумковий рахунок – 5:1.

УПЛ. 1-й тур

"Шахтар" – "Кудрівка" – 5:1

Голи: 1:0, Аліссон, 32; 1:1, Думанюк, 42; 2:1, Кауан Еліас, 54; 3:1, Кауан Еліас, 72; 4:1, Мейрелліш, 80; 5:1, Кауан Еліас, 90+2

Календар "Шахтаря"

У наступному турі команда Арда Турана зіграє із "Епіцентром" у Кам'янець-Подільському 9 серпня. Початок гри о 15:30.

"Кудрівка" свій наступний матч проведе у суботу, 8 серпня. Суперником команди Олександра Протченка буде столичний "Лівий Берег", початок матчу також о 15:30.

Раніше сьогодні свій матч першого туру УПЛ провели "Буковина" та ЛНЗ: матч вийшов насиченим, але залишив гіркий післясмак.

Теги: УПЛ Шахтар Футбол
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УПЛ. 1-й тур Матч завершився
Шахтар 5:1 Кудрівка
УПЛ. 1-й тур Матч завершився
Буковина 0:0 ЛНЗ
УПЛ Матч завершився
Харків 1:0 Верес
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