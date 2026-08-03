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Футбол 03 серпня 2026 · 17:29

УПЛ: "Буковина" та ЛНЗ розписали суху нічию у Львові

Чернівецький клуб здобув перше очко після повернення до еліти
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
УПЛ: "Буковина" та ЛНЗ розписали суху нічию у Львові
Матч "Буковина" – ЛНЗ (фото: ФК ЛНЗ)

Чернівецька "Буковина" та черкаський ЛНЗ не виявили сильнішого у стартовому турі української Прем'єр-ліги. Поєдинок у Львові пройшов за ігрової переваги номінальних гостей, проте підкачала реалізація моментів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат поєдинку на офіційному сайті УПЛ.

УПЛ, 1-й тур

"Буковина" – ЛНЗ – 0:0

Домінування ЛНЗ та змарновані шанси

Із перших хвилин черкасці заволоділи ініціативою та взялися тиснути на ворота суперника.

Головним джерелом загрози виступав новачок ЛНЗ – Теді Цара, який неодноразово загострював гру з лівого флангу. Голкіпер "Буковини" Герман Пеньков серією надійних сейвів зупинив небезпечні удари від нього та Геннадія Пасіча, а Девід у вирішальний момент схибив із кількох метрів після чергового прострілу.

Чернівчани переважно оборонялися та відповідали рідкісними випадами, тож на перерву команди пішли за закономірних нулів на табло за тотальної переваги гостей за ударами (14:1).

Стійка на користь "Буковини"

Після перерви картина гри суттєво не змінилася, і вже на 55-й хвилині черкасці були максимально близькими до успіху: Денис Кузик після навісу Олександра Драмбаєва пробив головою у дальню стійку, а добити м'яч у порожні ворота завадили захисники чернівчан.

Надалі наставники обох команд освіжили склади за допомогою серії замін. Зокрема у ЛНЗ на полі з'явилися Марк Ассінор, Артур Микитишин та Єгор Твердохліб.

Завершальний відрізок матчу пройшов у жорсткій боротьбі з великою кількістю фолів у центрі поля, де команди намагалися перехопити контроль. Втім, створити дійсно гострі моменти біля обох воріт більше не вдалося, і фінальний свисток арбітра зафіксував нічию 0:0, яка принесла "Буковині" перше очко у вищому дивізіоні.

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Теги: Футбол УПЛ Буковина ЛНЗ
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