УПЛ: "Буковина" и ЛНЗ расписали сухую ничью во Львове

Черновицкая "Буковина" и черкасский ЛНЗ не выявили сильнейшего в стартовом туре украинской Премьер-лиги. Поединок во Львове прошел при игровом преимуществе номинальных гостей, однако реализация моментов подвела.

УПЛ, 1-й тур

"Буковина" – ЛНЗ – 0:0

Доминирование ЛНЗ и упущенные шансы

С первых минут черкасский клуб завладел инициативой и принялся оказывать давление на ворота соперника.

Главным источником угрозы стал новичок ЛНЗ Теди Цара, который неоднократно обострял игру на левом фланге. Голкипер "Буковины" Герман Пеньков серией надежных сейвов остановил опасные удары в исполнении Цары и Геннадия Пасича, а Дэвид в решающий момент промахнулся с нескольких метров после очередного прострела.

Черновчане преимущественно оборонялись и отвечали редкими контратаками, поэтому на перерыв команды ушли при закономерных нулях на табло. При этом преимущество гостей по ударам было подавляющим - 14:1.

Стойка в пользу "Буковины"

После перерыва картина игры существенно не изменилась, и уже на 55-й минуте черкасцы были максимально близки к успеху: Денис Кузык после навеса Александра Драмбаева пробил головой в дальнюю штангу, а добить мяч в пустые ворота помешали защитники черновчан.

В дальнейшем наставники обеих команд освежили составы с помощью серии замен. В частности, у ЛНЗ на поле появились Марк Ассинор, Артур Микитишин и Егор Твердохлеб.

Заключительный отрезок матча прошел в жесткой борьбе с большим количеством фолов в центре поля, где команды пытались перехватить контроль над игрой. Впрочем, создать по-настоящему опасные моменты у обоих ворот соперникам больше не удалось, и финальный свисток арбитра зафиксировал ничью - 0:0. Этот результат принес "Буковине" первое очко после возвращения в элитный дивизион.