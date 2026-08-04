Громкие имена берутся за дело: где и когда смотреть матчи 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов

Во вторник, 4 августа, стартует 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. На этом этапе между собой сыграют 10 пар команд, среди которых уже хватает статусных клубов – в частности, "Лион" и "Олимпиакос".
О полном расписании матчей этого этапа отбора в Лигу чемпионов - рассказывает Sport RBC.UA.
В этот этап попали 20 команд (шесть из которых впервые сыграют в отборе). Именно с этого этапа будут стартовать следующие команды по пути представителей лиг - "Олимпиакос", "Неймеген", "Юнион Сент-Жилуа", "Буде-Глимт", "Спарта" (Прага) и "Лион".
Эти команды были поделены на 10 пар. Победителя в каждой паре определят по итогам двухматчевого противостояния. 10 команд-победителей пройдут в четвертый (плей-офф) квалификационный раунд Лиги чемпионов.
А проигравшие команды попадут либо напрямую в основной этап Лиги Европы (представители пути представителей лиг), либо сыграют в плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы (представители пути чемпионов).
За победу команда получит одно очко в Таблице коэффициентов страны, за ничью - 0.5. В рейтинг клубов участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов получат 3.0 балла.
Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 4-5 августа 2026-uj года. Ответные матчи состоятся 11-го августа 2026-го года.
В Украине официальным транслятором матчей Лиги чемпионов является OTT-сервис Megogo. Но все матчи на сервисе начнут транслировать, начиная со следующего, 4-го, квалификационного раунда.
К сожалению, официально матчи 3 квалификационного раунда ЛЧ посмотреть в Украине будет невозможно. Но некоторые игры сервис Megogo будет транслироваться для других стран. Среди таких матчей - "Левски" - "Кайрат", "Динамо" Загреб - "Каунас Жальгирис" и "Орхус" - "Сабах".
Ранее мы сообщали, что "Динамо" Киев узнало своего возможного соперника в плей-офф Лиги конференций.