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Футбол 04 августа 2026 · 14:20

Будет играть с Мудриком: "Челси" объявил о трансфере Джордана Хендерсона

36-летний английский полузащитник присоединился к лондонскому клубу в статусе свободного агента
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Будет играть с Мудриком: "Челси" объявил о трансфере Джордана Хендерсона
36-летний хавбек стал очередным усилением для "Челси" (Фото: chelseafc)

"Челси" официально объявил о подписании опытного английского полузащитника Джордана Хендерсона. 36-летний хавбек перешел в лагерь "синих" в статусе свободного агента.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Челси" .

Легендарный этап в "Ливерпуле" и международный опыт

Хендерсон является воспитанником "Сандерленда", однако самую большую славу снискал в составе "Ливерпуля", цвет которого защищал с 2011-го года. В мерсисайдском клубе полузащитник провел 492 матча, став капитаном и символом команды.

Вместе с "красными" Хендерсон завоевал 8 трофеев - победа в Лиге чемпионов, титул чемпиона АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги (дважды), суперкубок УЕФА, суперкубок Англии и Клубный чемпионат мира.

На международном уровне у хавбека есть более 80 матчей за сборную Англии, в составе которой регулярно выступал на чемпионатах мира и Европы.

Статистика прошлого сезона и новый вызов

После выступлений за саудовский "Аль-Иттифак" полузащитник вернулся в Англию, где защищал цвета "Брентфорда". В сезоне-2025/26 Хендерсон отыграл 32 матча в АПЛ, у которых отличился 1 голом и 3 результативными передачами.

Теперь опытный англичанин должен добавить стабильность и лидерские качества обновленной полузащитной линии лондонского "Челси".

Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" собирается переманить лидера "Челси".

Теги: Футбол Челси
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