rbc.ua
UA | RU
Вторник, 04 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Дебютанты, Джордан и Супер Кауан: символическая сборная 1-го тура УПЛ по версии Sport RBC.UA
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 04 августа 2026 · 10:07

Дебютанты, Джордан и Супер Кауан: символическая сборная 1-го тура УПЛ по версии Sport RBC.UA

Сзади 7 матчей первого тура УПЛ 2026/2027: время выбирать лучших
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Дебютанты, Джордан и Супер Кауан: символическая сборная 1-го тура УПЛ по версии Sport RBC.UA
Хоакин Сифуэнтес стал настоящим матадором (фото: ФК "Эпицентр")

Сзади 7 матчей первого тура Украинской Премьер-Лиги в сезоне 2026/2027. У каждого из них были свои герои и антигерои, некоторые завершились закономерно, а некоторые – неожиданно. Редакция Sport RBC.UA подготовила свою версию символической сборной 1-го тура УПЛ 2026/2027.

1 тур УПЛ: результаты матчей

Первый уик-энд УПЛ нового сезона уже позади. Матчи стартового тура растянулись на четыре дня: с пятницы и до понедельника. Еще одна игра была перенесена на декабрь: именно тогда "Динамо" сыграет с "Левым Берегом". Это решение принято из-за участия киевлян в квалификационных матчах еврокубков.

Итак, в первый день "Заря" победила "Колос" (2:0), а в субботу "Кривбасс" дома потерпел разгромное поражение от "Карпат" (1:4). В свою очередь, ФК "Харьков" вырвал победу у "Вереса" (1:0) .

В воскресенье "Черноморец" дома уступил "Полесью" (1:2) , а в противостоянии "Эпицентра" и "Оболони" была зафиксирована разгромная победа камянец-подольской команды (3:0).

В конце концов, в понедельник "Буковина" и ЛНЗ расписали нулевую ничью. А вот "Шахтер" прогнозируемо разбил "Кудровку" (5:1) .

Дебютанты, Джордан и Супер Кауан: символическая сборная 1-го тура УПЛ по версии Sport RBC.UA

Редакция Sport RBC.UA составила свою символическую сборную 1-го тура УПЛ.

Свои версии выразили Даниил Вереитин, Андрей Костенко, Никита Малюгин, а также наши колумнисты Кирилл Круторогов и Евгений Назаренко.

Символическая сборная 1 тура УПЛ

Даниил Вереитин: Валентин Горох ("Верес") - Илья Крупский (ФК "Харьков"), Назарий Муравский (ЛНЗ), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Педро Энрике ("Шахтер") - Иван Калюжный (ФК "Харьков"), Гиорги Робакидзе ("Черноморец"), Олег Очеретько ("Шахтар") – Владислав Велетень ("Полесье"), Кауан Элиас ("Шахтер"), Ян Костенко ("Карпаты").

Андрей Костенко: Герман Пеньков ("Буковина") – Александр Климец ("Эпицентр"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Андерсон Джордан ("Заря"), Илья Крупский ("Харьков") – Алиссон ("Шахтер"), Иван Нестеренко ("Заря"), Владислав Велетень ("Полесье"), Хоакин Сифуэнтес (Эпицентр), Кауан Элиас (Шахтер), Ян Костенко (Карпаты).

Никита Малюгин: Валентин Горох ("Верес") - Борис Крушинский ("Полесье"), Андерсон Джордан ("Заря"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Богдан Михайличенко ("Полесье") - Иван Калюжный (ФК "Харьков"), Гиорги Робакидзе ("Черноморец"), Кауан Элиас ("Шахтер") – Рамик Гаджиев (ФК "Харьков"), Ян Костенко ("Карпаты"), Хоакин Сифуэнтес ("Эпицентр").

Кирилл Круторогов: Георгий Ермаков (ФК "Харьков") - Илья Крупский (ФК "Харьков"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Андерсон Джордан ("Заря"), Роман Вантух ("Карпаты") - Гиорги Робакидзе ("Черноморец"), Амбросий Чачуа ("Карпаты") – Алиссон ("Шахтер"), Хоакин Сифуэнтес ("Эпицентр"), Владислав Велетень ("Полесье") - Кауан Элиас ("Шахтер").

Евгений Назаренко : Георгий Ермаков (ФК "Харьков") - Илья Крупский (ФК "Харьков"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Никита Безуглый ("Буковина"), Роман Вантух ("Карпаты") - Амбросий Чачуа ("Карпаты"), Алиссон ("Шахтар"), Хоакин Сифуэнтес ("Эпицентр") – Рамик Гаджиев (ФК "Харьков"), Кауан Элиас ("Шахтер"), Владислав Велетень("Полесье").

Таким образом, сразу все респонденты включили в свою символическую сборную бразильца Кауана Элиаса из "Шахтера", отличившегося хет-триком в матче с "Кудровкой". Интересно, что определить лучшего голкипера тура стало проблематично, ведь и Валентин Горох, и Георгий Ермаков набрали по два голоса, а Герман Пеньков – один.

Дебютанты, Джордан и Супер Кауан: символическая сборная 1-го тура УПЛ по версии Sport RBC.UAКауан Эллиас (фото: ФК "Шахтер")

Интересно, что так же, как и Кауан Элиас, во всех составах оказался капитан "Карпат" Владислав Бабогло, который помог своей команде надежно отыграть в гостях у "Кривбасса", а еще и забил один из четырех мячей своей команды.

Лучшие бомбардиры УПЛ

После первого тура уже есть и таблица бомбардиров УПЛ. Ее возглавил Кауан Элиас и с тремя мячами. На один меньше у Хоакина Сифуэнтеса из "Эпицентра". Еще 15 футболистов забили по одному мячу.

  • 3 - Кауан Эллиас ("Шахтер")
  • 2 - Хоакин Сифуэнтес ("Эпицентр")
  • 1 - Лука Мейреллиш, Алисон Сантана ("Шахтер"), Рамик Гаджиев ("Харьков"), Федор Задорожный, Филипп Будковский (оба - "Заря"), Владислав Бабогло, Ян Костенко, Амбросий Чачуа, Роман Вантух (все - "Карпаты") "Полесье"), Ян Юрчец ("Кривбасс"), Гиорги Робакидзе ("Черноморец"), Николай Миронюк ("Эпицентр"), Артур Думанюк ("Кудровка").

Когда 2 тур УПЛ?

Матчи 2-го тура начнутся уже в субботу, 8 августа. Тогда сыграют три матча:

  • 13:00 "Черноморец" – "Колос"
  • 15:30 "Левый Берег" – "Кудровка"
  • 18:00 "Буковина" - "Оболонь"

В воскресенье, 9 августа, состоится еще три противостояния:

  • 13:00 "Заря" – "Кривбасс"
  • 15:30 "Эпицентр" – "Шахтер"
  • 18:00 "Верес" – "Динамо"

Завершится тур в понедельник, 10 августа:

  • 15:30 "Полесье" – "Харьков"
  • 18:00 "Карпаты" – ЛНЗ.
Теги: Футбол Шахтер ЛНЗ Полесье Черноморец
Главные матчи
УПЛ. 1-й тур Матч завершено
Шахтер 5:1 Кудривка
УПЛ. 1-й тур Матч завершено
Буковина 0:0 ЛНЗ
УПЛ Матч завершено
Харьков 1:0 Верес
Главные новости
"Шахтер" эффектно победил "Кудривку" в дебютном матче УПЛ (видео) "Шахтер" эффектно победил "Кудривку" в дебютном матче УПЛ (видео) УПЛ: "Буковина" и ЛНЗ расписали сухую ничью во Львове УПЛ: "Буковина" и ЛНЗ расписали сухую ничью во Львове Стало известно, с кем может сыграть "Динамо" в плей-офф Лиги конференций: результаты жеребьевки Стало известно, с кем может сыграть "Динамо" в плей-офф Лиги конференций: результаты жеребьевки
Мнения
Кирилл Круторогов
7 интриг перед новым сезоном УПЛ Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина