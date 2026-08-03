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Футбол 03 августа 2026 · 14:42

Громкая сделка в АПЛ: "Манчестер Сити" собирается переманить лидера "Челси"

Лондонцы готовы отпустить свою звезду в лагерь конкурента
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Громкая сделка в АПЛ: "Манчестер Сити" собирается переманить лидера "Челси"
Педру Нету (фото: instagram.com/pedroneto_30)

Вингер лондонского "Челси" Педру Нету оказался в сфере интересов "Манчестер Сити". Новый наставник "горожан" Энцо Мареска рассматривает португальца как приоритетную цель для усиления своей новой команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Daily Mail.

Сработают ли старые связи

После назначения Энцо Марески на пост главного тренера "Манчестер Сити" вместо Хосепа Гвардиолы манчестерский клуб начал активную работу на трансферном рынке.

Клуб формирует шорт-лист потенциальных усилений на фланги атаки, поскольку "Тоттенхэм" близок к завершению сделки по переходу вингера "горожан" Савиньо.

Главным кандидатом на усиление состава считается 26-летний Педру Нету. Португалец в свое время перешел в "Челси" из "Вулверхэмптона" за 51 миллион фунтов стерлингов, где отлично сработался именно под руководством Марески. "Манчестер Сити" интересовался игроком еще до его переезда на "Стэмфорд Бридж", а прекрасные отношения между тренером и футболистом лишь повышают вероятность сделки.

За ситуацией также следит итальянский "Милан", однако сам Нету хочет и дальше выступать в английской Премьер-лиге.

Другие кандидаты для усиления

Помимо Нету, в список потенциальных целей "Манчестер Сити" также входят Ибрагим Мбайе из ПСЖ и Ян Диоманде из "РБ Лейпциг". Кроме того, "горожане" высоко оценивают игру правого защитника "Челси" Мало Гюсто, однако ценник в 75 миллионов фунтов стерлингов пока считают завышенным.

Ранее стало известно, что Ювентус оформил громкий трансфер звезды сборной Франции.

Теги: Футбол Чемпионат Англии Манчестер Сити Челси
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