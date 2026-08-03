rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 03 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол "Ювентус" оформил громкий трансфер звезды сборной Франции: отдали 50 миллионов евро
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 03 августа 2026 · 10:27

"Ювентус" оформил громкий трансфер звезды сборной Франции: отдали 50 миллионов евро

Туринцы вернули форварда ПСЖ, который уже становился спасителем команды в Серии А
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Ювентус" оформил громкий трансфер звезды сборной Франции: отдали 50 миллионов евро
Рандаль Коло Муани стал полноценным футболистом "Юве" (фото: juventus.com)

Форвард сборной Франции Рандаль Коло Муани официально сменил клубную прописку. 27-летний нападающий покинул парижский ПСЖ и подписал долгосрочное соглашение с одним из самых титулованных клубов Италии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт туринского клуба.

Кругленькая сумма за полноценный возврат

Французский нападающий заключил с туринским клубом контракт, рассчитанный на пять лет – до 30 июня 2031 года. В составе "бьянконери" игрок будет выступать под 9-м номером.

Общая сумма сделки составила 50 миллионов евро. Туринцы уплатят 38 миллионов гарантированными платежами в течение четырех лет, а еще 12 миллионов предусмотрены в виде бонусов за достижение футболиста. Кроме того, агентская комиссия по этому соглашению составила 3,2 миллиона евро.

Сам Коло Муани изначально предпочитал именно вариант с возвращением в Турин, несмотря на интерес со стороны других европейских клубов.

&quot;Ювентус&quot; оформил громкий трансфер звезды сборной Франции: отдали 50 миллионов евро

Вторая попытка в Турине

Нападающий уже защищал цвета "Ювентуса" на правах аренды во второй части сезона-2024/25. Тогда француз провел яркий отрезок, забив 10 голов и отдав 3 результативных передачи в 22 матчах, чем помог туринцам добыть путевку в Лигу чемпионов.

Прошлый сезон Коло Муани провел в лондонском "Тоттенхэме", где также выступал на правах аренды. В составе английского клуба он принял участие в 41 поединке во всех турнирах, отличившись 5 забитыми мячами и 4 ассистами.

Трансфер француза стал важным шагом для усиления атаки "Юве", ведь этим летом клуб покинул звездный форвард Душан Влахович, который не смог договориться о новом соглашении из-за высоких финансовых аппетитов.

Ранее мы писали, что бывший тренер Мудрика опасается его возвращения в АПЛ.

Теги: Ювентус ПСЖ Футбол Чемпионат Италии
Главные матчи
УПЛ. 1-й тур 3 августа 15:30
Буковина - : - ЛНЗ
УПЛ. 1-й тур 3 августа 18:00
Шахтер - : - Кудривка
УПЛ Матч завершено
Харьков 1:0 Верес
Главные новости
"Буковина" – ЛНЗ и "Шахтер" – "Кудровка": где и когда смотреть матчи стартового тура УПЛ "Буковина" – ЛНЗ и "Шахтер" – "Кудровка": где и когда смотреть матчи стартового тура УПЛ "Эпицентр" разбил "Оболонь" в дебютном матче УПЛ на родной арене (видео) "Эпицентр" разбил "Оболонь" в дебютном матче УПЛ на родной арене (видео) Парад шедевров в Одессе: "Полесье" в матче с голами-красавцами одолело "Черноморец" в УПЛ (видео) Парад шедевров в Одессе: "Полесье" в матче с голами-красавцами одолело "Черноморец" в УПЛ (видео)
Мнения
Кирилл Круторогов
7 интриг перед новым сезоном УПЛ Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина