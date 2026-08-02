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Футбол 02 августа 2026 · 17:36

"Выплеснет все, из-за чего страдал": бывший тренер Мудрика опасается его возвращения в АПЛ

Роберто Де Дзерби поддерживал Михаила во время допингового бана
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Выплеснет все, из-за чего страдал": бывший тренер Мудрика опасается его возвращения в АПЛ
Михаил Мудрик (фото: Getty Images)

Возвращение украинского вингера Михаила Мудрика в игру после отмены дисквалификации стало одной из главных тем в английском футболе. Событие эмоционально прокомментировал главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби, ранее работавший с игроком в донецком "Шахтере".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на football.london.

Поддержка и предостережение от Де Дзерби

Итальянский специалист признался, что постоянно поддерживал связь с Мудриком на протяжении всего периода его отстранения из-за допингового скандала.

Де Дзерби подчеркнул, что считает Михаила игроком топ-уровня, и выразил надежду, что украинец сможет выплеснуть на поле всё то, из-за чего страдал последние два года, и полностью реализовать свой потенциал.

Впрочем, тренер с юмором добавил, что не хотел бы увидеть такой всплеск от своего бывшего подопечного в очных матчах против своей нынешней команды - "Тоттенхэма".

"Он мне как сын! Миша - отличный парень, игрок топ-класса. Надеюсь, он сможет показать всё то, из-за чего страдал последние два сезона. Но надеюсь, это будет не в матче против "Тоттенхэма", - приводит слова итальянца английское издание.

Напомним, под руководством Де Дзерби Мудрик выступал за "Шахтер" в неполном сезоне-2021/22. Вингер провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

Будущее Мудрика в "Челси"

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний украинец отправляется в Гонконг, где присоединится к предсезонному сбору "Челси" под руководством Хаби Алонсо.

Тренерский штаб "синих" оценит игровую и физическую форму вингера, после чего примет решение о его будущем в команде - сохранение в составе или отправка в аренду.

Мудрик находился вне футбола с декабря 2024 из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. На днях с него сняли обвинения из-за изменений в антидопинговых правилах. Соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2031 года.

Ранее стало известно, что греческий "Олимпиакос" вычеркнул Романа Яремчука из планов на Лигу чемпионов.

Теги: Футбол Чемпионат Англии Тоттенхэм Челси
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