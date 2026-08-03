"Ювентус" оформив гучний трансфер зірки збірної Франції: віддали 50 мільйонів євро

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт туринського клубу .

Кругленька сума за повноцінне повернення

Французький нападник уклав із туринським клубом контракт, розрахований на п'ять років – до 30 червня 2031 року. У складі "б'янконері" гравець виступатиме під 9-м номером.

Загальна сума операції склала 50 мільйонів євро. Туринці сплатять 38 мільйонів гарантованими платежами протягом чотирьох років, а ще 12 мільйонів передбачені у вигляді бонусів за досягнення футболіста. Окрім цього, агентська комісія за цією угодою становила 3,2 мільйона євро.

Сам Коло Муані від початку віддавав перевагу саме варіанту з поверненням до Турина, попри інтерес з боку інших європейських клубів.

Друга спроба в Турині

Нападник уже захищав кольори "Ювентуса" на правах оренди у другій частині сезону-2024/25. Тоді француз провів яскравий відрізок, забивши 10 голів і віддавши 3 результативні передачі у 22 матчах, чим допомог туринцям вибороти путівку до Ліги чемпіонів.

Минулий сезон Коло Муані провів у лондонському "Тоттенхемі", де також виступав на правах оренди. У складі англійського клубу він взяв участь у 41 поєдинку в усіх турнірах, відзначившись 5 забитими м'ячами та 4 асистами.

Трансфер француза став важливим кроком для підсилення атаки "Юве", адже цього літа клуб залишив зірковий форвард Душан Влаховіч, який не зміг домовитися про нову угоду через високі фінансові апетити.