"Ювентус" оформив гучний трансфер зірки збірної Франції: віддали 50 мільйонів євро

Форвард збірної Франції Рандаль Коло Муані офіційно змінив клубну прописку. 27-річний нападник залишив паризький ПСЖ і підписав довгострокову угоду з одним із найтитулованіших клубів Італії.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт туринського клубу.
Французький нападник уклав із туринським клубом контракт, розрахований на п'ять років – до 30 червня 2031 року. У складі "б'янконері" гравець виступатиме під 9-м номером.
Загальна сума операції склала 50 мільйонів євро. Туринці сплатять 38 мільйонів гарантованими платежами протягом чотирьох років, а ще 12 мільйонів передбачені у вигляді бонусів за досягнення футболіста. Окрім цього, агентська комісія за цією угодою становила 3,2 мільйона євро.
Сам Коло Муані від початку віддавав перевагу саме варіанту з поверненням до Турина, попри інтерес з боку інших європейських клубів.
Нападник уже захищав кольори "Ювентуса" на правах оренди у другій частині сезону-2024/25. Тоді француз провів яскравий відрізок, забивши 10 голів і віддавши 3 результативні передачі у 22 матчах, чим допомог туринцям вибороти путівку до Ліги чемпіонів.
Минулий сезон Коло Муані провів у лондонському "Тоттенхемі", де також виступав на правах оренди. У складі англійського клубу він взяв участь у 41 поєдинку в усіх турнірах, відзначившись 5 забитими м'ячами та 4 асистами.
Трансфер француза став важливим кроком для підсилення атаки "Юве", адже цього літа клуб залишив зірковий форвард Душан Влаховіч, який не зміг домовитися про нову угоду через високі фінансові апетити.
Раніше ми писали, що колишній тренер Мудрика остерігається його повернення в АПЛ.