Гучна угода в АПЛ: "Манчестер Сіті" збирається переманити лідера "Челсі"

Вінгер лондонського "Челсі" Педру Нету опинився в сфері інтересів "Манчестер Сіті". Новий керманич "містян" Енцо Мареска розглядає португальця як пріоритетну ціль для підсилення своєї нової команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Daily Mail .

Чи спрацюють старі зв'язки

Після призначення Енцо Марески на посаду головного тренера "Манчестер Сіті" замість Хосепа Гвардіоли, манчестерський клуб розпочав активну роботу на трансферному ринку.

Клуб формує шорт-лист потенційних підсилень на фланги атаки через те, що "Тоттенхем" близький до завершення угоди щодо переходу вінгера "містян" Савіньйо.

Головним кандидатом на зміцнення складу вважається 26-річний Педру Нету. Португалець свого часу перейшов до "Челсі" з "Вулверхемптона" за 51 мільйон фунтів стерлінгів, де чудово спрацювався саме під керівництвом Марески. "Манчестер Сіті" цікавився гравцем ще до його переїзду на "Стемфорд Брідж", а чудовий контакт між тренером і футболістом лише підсилює імовірність угоди.

За ситуацією також стежить італійський "Мілан", однак сам Нету хоче й надалі виступати в англійській Прем'єр-лізі.

Інші кандидати для підсилення

Окрім Нету, у списку потенційних цілей "МС" перебувають Ібрагім Мбає з ПСЖ та Ян Діоманде з "РБ Лейпциг". Також манчестерці захоплюються грою правого захисника "Челсі" Мало Гюсто, проте цінник у 75 мільйонів фунтів поки вважають завищеним.