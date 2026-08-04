Феєричне повернення: Марта Костюк перемогла у першому матчі після Вімблдону

Українська тенісистка виграла у матчі 2-го раунду турніру у Торонто, здолавши Катрін Себов. І хоча перший сет завершився тай-брейком, у другій партії Марта не залишила суперниці жодного шансу.

Хід матчу Костюк – Себов

Поєдинок розпочався неприємно для Костюк: після перших двох геймів вона програвала 0:2. Попри наступний виграний гейм, зламати хід гри Марті не вдалося: надалі вона поступалася вже 1:4 і була близькою до того, аби програти перший сет. Однак українка здійснила брейк та виграла три поспіль гейми. Себов вивела партію на тай-брейк, але швидко програла – 7:6 на користь Костюк.

Другий сет взагалі тривав 24 хвилини: Костюк не віддала суперниці жодного гейма і виграла партію всуху – 6:0.

У наступному раунді 24-річна українка зіграє із переможницею пари Антонія Ружич – Медісон Кіз. Відзначимо, що перемога над Себов стала для Марти Костюк першою після Вімблдону, де вона дійшла до півфіналу і поступилася Лінді Носковій.

Марта Костюк в рейтингу WTA

Сезон 2026 року став для Костюк найуспішнішим у кар'єрі. Окрім вищезгаданого півфіналу Вімблдону, вона доходила до 1/2 фіналу Ролан Гаррос, а також вигравала турнір WTA 1000 у Мадриді, а також турнір WTA 250 в Руані.

У січні Костюк також була фіналісткою турніру у Брісбені, де програла першому номеру світового рейтингу Аріні Соболенко. Утім, всі ці успіхі дозволили Марті Костюк посісти рекордну для себе 11 позицію в останній версії рейтингу WTA.