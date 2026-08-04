Світоліна подужала іспанську суперницю на турнірі WTA 1000 у Торонто

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула непросту перемогу над Джессікою Бузас Манейро в другому раунді турніру WTA 1000 у Торонто. Матч тривав майже три години.

Хід матчу Світоліна – Бузас Манейро

Перший сет розпочався з обміну брейками: іспанка виграла гейм на подачі Світоліної, а українка відповіла взаємністю. Зрештою, Бузас Манейро змогла наростити перевагу (3:1), однак Світоліна відігралася та вийшла вперед. Партія дійшла до тай-брейку, де іспанська тенісистка чотири рази не могла реалізувати сет-пойнт, але у підсумку досягла свого.

Другий сет був дещо подібним до першого: Світоліна знову поступалася 1:3, але поверталася у гру та зрівнювала рахунок. Справа знову переросла у тай-брейк, де цього разу вже українка була сильнішою, хоча так само чотири рази не реалізувала сет-пойнт.

У третій партії Світоліна вела із рахунком 5:0 і здавалося, що легко доведе матч до своєї перемоги. Однак Бузас Манейро і тут проявила характер, вигравши два брейк-пойнти, але у вирішальний момент програла свою подачу суперниці.

Наступний матч Еліна Світоліна зіграє із переможницею пари Габріела Русе (Румунія) – Анастасія Потапова (Австрія).

WTA 1000. Торонто. 2 раунд

Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – 6:7, 7:6, 6:4

Статистика матчу Світоліна – Бузас Манейро

Суперниці невдало діяли на подачах: у Світоліної лише три ейси і 11 подвійних помилок. У Бузас Манейро лише одна подача навиліт і 15 подвійних помилок.

Світоліна відіграла 6 з 14 брейк-поінтів, воднчоас, її суперниця спромоглася на 3/12 брейк-поінтів. З іншого боку, Світоліна використала 9 з 12 брейк-поінтів, а показник іспанки – 8/14.