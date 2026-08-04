rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 04 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Теніс Світоліна подужала іспанську суперницю на турнірі WTA 1000 у Торонто
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 04 серпня 2026 · 21:28

Світоліна подужала іспанську суперницю на турнірі WTA 1000 у Торонто

Українка мала серйозні проблеми у першому матчі канадського мейджору
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Світоліна подужала іспанську суперницю на турнірі WTA 1000 у Торонто
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула непросту перемогу над Джессікою Бузас Манейро в другому раунді турніру WTA 1000 у Торонто. Матч тривав майже три години.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу Світоліна – Бузас Манейро

Перший сет розпочався з обміну брейками: іспанка виграла гейм на подачі Світоліної, а українка відповіла взаємністю. Зрештою, Бузас Манейро змогла наростити перевагу (3:1), однак Світоліна відігралася та вийшла вперед. Партія дійшла до тай-брейку, де іспанська тенісистка чотири рази не могла реалізувати сет-пойнт, але у підсумку досягла свого.

Другий сет був дещо подібним до першого: Світоліна знову поступалася 1:3, але поверталася у гру та зрівнювала рахунок. Справа знову переросла у тай-брейк, де цього разу вже українка була сильнішою, хоча так само чотири рази не реалізувала сет-пойнт.

У третій партії Світоліна вела із рахунком 5:0 і здавалося, що легко доведе матч до своєї перемоги. Однак Бузас Манейро і тут проявила характер, вигравши два брейк-пойнти, але у вирішальний момент програла свою подачу суперниці.

Наступний матч Еліна Світоліна зіграє із переможницею пари Габріела Русе (Румунія) – Анастасія Потапова (Австрія).

WTA 1000. Торонто. 2 раунд

Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – 6:7, 7:6, 6:4

Статистика матчу Світоліна – Бузас Манейро

Суперниці невдало діяли на подачах: у Світоліної лише три ейси і 11 подвійних помилок. У Бузас Манейро лише одна подача навиліт і 15 подвійних помилок.

Світоліна відіграла 6 з 14 брейк-поінтів, воднчоас, її суперниця спромоглася на 3/12 брейк-поінтів. З іншого боку, Світоліна використала 9 з 12 брейк-поінтів, а показник іспанки – 8/14.

Раніше свої виступи на турнірі WTA 1000 у Торонто завершили кілька українських тенісисток. Зокрема, Олександра Олійникова програла Кароліні Плішковій. Інша наша представниця, Ангеліна Калініна, поступилася угорській суперниці. А от Юлія Стародубцева вибула, зазнавши поразки у трьохсетовому протистоянні.

Теги: Еліна Світоліна Теніс
Головні матчі
УПЛ. 1-й тур Матч завершився
Шахтар 5:1 Кудрівка
УПЛ. 1-й тур Матч завершився
Буковина 0:0 ЛНЗ
УПЛ Матч завершився
Харків 1:0 Верес
Головні новини
Гучні імена беруться до справи: де і коли дивитись матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Гучні імена беруться до справи: де і коли дивитись матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Повернення легенди: Олег Лужний очолить збірну України Повернення легенди: Олег Лужний очолить збірну України Рекорд сезону перед Євро: бар'єристка Ткачук виборола "бронзу" на турнірі в Бельгії Рекорд сезону перед Євро: бар'єристка Ткачук виборола "бронзу" на турнірі в Бельгії
Точки зору
Кирило Круторогов
7 інтриг перед новим сезоном УПЛ Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Данило Вереітін
Світло в кінці тунелю: "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ не засмутили в єврокубках Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна