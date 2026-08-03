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Теніс 03 серпня 2026 · 23:12

Калініна у важкій боротьбі програла угорській суперниці на турнірі в Торонто

Тенісистки провели на корті понад дві години
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Калініна у важкій боротьбі програла угорській суперниці на турнірі в Торонто
Ангеліна Калініна завершила виступи у Торонто (фото: Getty Images)

Українська тенісистка Ангеліна Калініна зазнала прикрої поразки від угорки Анни Бондар у першому колі турніру WTA 1000 у Торонто. У запеклій боротьби українка поступилася у двох сетах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу Калініна – Бондар

Суперниці видали доволі рівний перший сет і Калініна цілком могла не програти цей ігровий період. Однак на своїй подачі за рахунку 4:5 примудрилася програти Бондар. Причому, угорка шість разів не реалізувала подачу на сет – їй вдалося це лише з сьомої спроби. Водночас, Калініна також не реалізувала чотири сет-поінти.

У другому сеті обидві тенісистки регулярно обмінювалися брейками і зрештою, Бондар вирвала перемогу із рахунком 7:5.

Ангеліна Калініна у сезоні 2026

Навесні 29-річна українка виграла два поспіль турніри в Антальї, а також дійшла до фіналу турніру у марокканському Рабаті.

Влітку Калініній не вдавалося прорвати бодай один основний раунд на усіх турнірах, окрім останнього у Гамбурзі. Там Ангеліна пройшла два раунди і вибула у третьому колі змагань від Тамари Корпач.

Анна Бондар у сезоні 2026

Цікаво, що Анна Бондар на тому ж турнірі у Гамбурзі дійшла до фіналу і також програла Тамарі Корпач. До речі, це був найуспішніший турнір для 29-річної спортсменки цього сезону.

Також Бондар грала у четвертому колі турніру WTA 1000 у Мадриді. У другому раунді турніру у Торонто вона зустрінеться із бельгійкою Елізе Мертенс.

Окрім Ангеліни Калініної виступи на турнірі WTA 1000 у Торонто припинила й Олександра Олійникова.

Теги: Теніс
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