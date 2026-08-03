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Теннис 03 августа 2026 · 23:12

Калинина в тяжелой борьбе проиграла венгерской сопернице на турнире в Торонто

Теннисистки провели на корте более двух часов
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Калинина в тяжелой борьбе проиграла венгерской сопернице на турнире в Торонто
Ангелина Калинина завершила выступления в Торонто (фото: Getty Images)

Украинская теннисистка Ангелина Калинина потерпела досадное поражение от венгры Анны Бондарь в первом круге турнира WTA 1000 в Торонто. В упорной борьбе украинка уступила в двух сетах.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча Калинина – Бондар

Соперницы выдали довольно ровный первый сет, и Калинина вполне могла не проиграть этот игровой период. Однако на своей подаче при счете 4:5 умудрилась проиграть Бондар. Причем венгерка шесть раз не реализовала подачу на сет – ей удалось это лишь с седьмой попытки. В то же время, Калинина также не реализовала четыре сет-поинта.

Во втором сете обе теннисистки регулярно обменивались брейками и, наконец, Бондар вырвала победу со счетом 7:5.

Ангелина Калинина в сезоне 2026

Весной 29-летняя украинка выиграла два подряд турнира в Анталье, а также дошла до финала турнира в марокканском Рабате.

Летом Калининой не удалось прорвать хотя бы один основной раунд на всех турнирах, кроме последнего в Гамбурге. Там Ангелина прошла два раунда и выбыла в третьем круге соревнований от Тамары Корпач.

Анна Бондар в сезоне 2026

Интересно, что Анна Бондар на том же турнире в Гамбурге дошла до финала и также проиграла Тамаре Корпач. Кстати, это был самый успешный турнир для 29-летней спортсменки этого сезона.

Также Бондар играла в четвертом круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Во втором раунде турнира в Торонто она встретится с бельгийкой Элизе Мертенс.

Кроме Ангелины Калининой, выступления на турнире WTA 1000 в Торонто прекратила и Александра Олейникова.

Теги: Теннис
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