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Теніс 03 серпня 2026 · 22:52

Олійникова поступилася титулованій чешці на турнірі WTA у Торонто

Експерша ракетка світу не залишила українці шансів на успіх
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Олійникова поступилася титулованій чешці на турнірі WTA у Торонто
Олександра Олійникова (фото: Getty Images)

Українська тенісистка Олександра Олійникова зазнала поразки у першому ж матчі на великому турнірі WTA у канадському Торонто. Наша співвітчизниця поступилася титулованій чешці Кароліні Плішковій із рахунком 4:6, 4:6.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу Олійникова – Плішкова

Плішкова виграла два поспіль стартових гейма, однак наступну свою подачу програла. Далі суперниці стабільно вигравали гейми на своїх подачах і лише в останньому Олійникова поступилася суперниці. Перший сет завершився із рахунком 4:6.

Другий сет для українських вболівальників почався оптимістично: Олійникова виграла брейк, а згодом взяла і свою подачу і повела у сеті 2:0. Однак Плішкова показала майстр-клас з відігравання, взявши чотири поспіль наступних гейми. У Олійникової був шанс врятувати цю партію, однак як і в першому сеті вона програла останню свою подачу і завершила матч поразкою у двох партіях.

У цілому гра тривала одну годину та 23 хвилини. У Олійникової лише один ейс та 6 подвійних помилок, водночас, як Плішкова вибила чотири подачі на виліт та припустилася чотирьох подвійних помилок. Також чешка відіграла 6 з 9 брейк-поїнтів.

Сезон 2026 для Олександри Олійникової

Українка проводить наразі найуспішніший сезон у кар'єрі. Вона доходила до півфіналу турніру у Клуж-Напоці, до фіналу турніру в Антальї, а також до третього кола турнірів у Римі та на Ролан Гаррос.

У румунському Ясси Олійникова була півфіналісткою, а на останньому турнірі у Гамбурзі зупинилася на стадії чвертьфіналу.

Чому Плішкова - одна з найкращих тенісисток туру

34-річна чеська спортсменка є однією з найтитулованіших чинних тенісисток світу. Попри те, що вона не виграла жодного турніру серії Великого Шолома, в її активі 17 титулів на турнірах WTA.

Найближче до Великого Шолому Плішкова була двічі: у 2016 вона дійшла до фіналу US Open, де програла в трьох сетах Анжелік Кербер. А у 2021 Кароліна програла фінал Вімблдону австралійці Ешлі Барті.

Попри це, Плішкова очолювала рейтинг WTA – 17 липня 2021 року вона стала першою ракеткою світу.

Раніше Олександра Олійникова видала емоційний спіч в бік WTA через зрив її благодійного аукціону.

Теги: Теніс
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