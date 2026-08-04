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Теніс 04 серпня 2026 · 12:00

П'ята поспіль: Стародубцева поступилася у першому колі турніру WTA 1000 у Торонто

Українська тенісистка виграла першу партію, але не змогла втримати перевагу над австралійською кваліфаєркою
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
П'ята поспіль: Стародубцева поступилася у першому колі турніру WTA 1000 у Торонто
Стародубцева виграла перший сет, але поступилася загалом (Фото: yuliiastar17, Instagram)

Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершила виступи на хардовому турнірі категорії WTA 1000 у Торонто. У матчі 1/64 фіналу українка у трьох сетах поступилася представниці Австралії Майї Джойнт.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати матчу.

Хід поєдинку та неприємна серія

Стародубцева впевнено розпочала поєдинок проти Джойнт, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію. Українці вдалося впевнено закрити перший сет із рахунком 6:4.

Втім, у наступних двох партіях австралійка повністю перехопила ініціативу, віддавши Стародубцевій лише чотири гейми за два сети.

WTA 1000. Торонто (Канада), 1/64 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна) - Майя Джойнт (Австралія, Q) - 6:4, 1:6, 3:6.

Це була друга очна зустріч тенісисток - у червні 2026-го року Стародубцева здолала Джойнт на турнірі в Ноттінгемі. Ця перемога двохмісячної давнини залишається останньою для Юлії: поразка у Торонто стала для неї вже п'ятою поспіль.

Представництво України у Канаді

Джойнт у наступному колі зіграє проти 14-ї сіяної румунки Сорани Кирсті.

Стародубцева стала вже третьою українкою, яка зачехлила ракетку на старті турніру в Торонто, приєднавшись до Олександри Олійникової та Ангеліни Калініної.

Боротьбу на престижних змаганнях у Канаді продовжать дві представниці України - Еліна Світоліна та Марта Костюк, які розпочнуть свій шлях одразу з другого раунду.

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Теги: Теніс
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