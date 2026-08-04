Пятая подряд: Стародубцева проиграла в первом круге турнира WTA 1000 в Торонто

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления на хардовом турнире категории WTA 1000 в Торонто. В матче 1/64 финала украинка в трех сетах уступила представительнице Австралии Майе Джойнт.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты матча.

Ход поединка и неприятная серия

Стародубцева уверенно начала поединок против Джойнт, пробившейся в основную сетку из-за квалификации. Украинке удалось уверенно закрыть первый сет со счетом 6:4.

Впрочем, в следующих двух партиях австралийка полностью перехватила инициативу, отдав Стародубцевой всего четыре гейма за два сета.

WTA 1000. Торонто (Канада), 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) - Майя Джойнт (Австралия, Q) - 6:4, 1:6, 3:6.

Это была вторая очная встреча теннисисток - в июне 2026 года Стародубцева одолела Джойнт на турнире в Ноттингеме. Эта победа двухмесячной давности остается последней для Юлии: поражение в Торонто стало для нее уже пятым подряд.

Представительство Украины в Канаде

Джойнт в следующем круге сыграет против 14-й сеяной румынки Сораны Кирсти.

Стародубцева стала уже третьей украинкой, зачехлившей ракетку на старте турнира в Торонто, присоединившись к Александре Олейниковой и Ангелине Калининой.

Борьбу на престижных соревнованиях в Канаде продолжат две представительницы Украины - Элина Свитолина и Марта Костюк, которые начнут свой путь со второго раунда.