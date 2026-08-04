Свитолина одолела испанскую соперницу на турнире WTA 1000 в Торонто

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала непростую победу над Джессикой Бузас Манейро во втором раунде турнира WTA 1000 в Торонто. Матч длился почти три часа.

Ход матча Свитолина – Бузас Манейро

Первый сет начался с обмена брейками: испанка выиграла гейм на подаче Светолиной, а украинка ответила взаимностью. В конце концов Бузас Манейро смогла нарастить преимущество (3:1), однако Свитолина отыгралась и вышла вперед. Партия дошла до тай-брейка, где испанская теннисистка четырежды не могла реализовать сет-пойнт, но в итоге достигла своего.

Второй сет был несколько похож на первый: Свитолина снова уступала 1:3, но возвращалась в игру и сравняла счет. Дело снова переросло в тай-брейк, где на этот раз уже украинка была сильнее, хотя так же четырежды не реализовала сет-пойнт.

В третьей партии Свитолина вела со счетом 5:0 и казалось, что легко доведет матч до своей победы. Однако Бузас Манейро и здесь проявила характер, выиграв два брейк-пойнта, но в решающий момент проиграла свою подачу сопернице.

Следующий матч Элина Свитолина сыграет с победительницей пары Габриэла Русе (Румыния) – Анастасия Потапова (Австрия).

WTA 1000. Торонто. 2 раунд

Элина Свитолина (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:7, 7:6, 6:4

Статистика матча Свитолина – Бузас Манейро

Соперницы неудачно действовали на подачах: у Светолиной всего три эйса и 11 двойных ошибок. У Бузас Манейро только одна подача навылет и 15 двойных ошибок.

Свитолина отыграла 6 из 14 брейк-поинтов, воднчоас, ее соперница смогла на 3/12 брейк-поинтов. Кроме того, Свитолина использовала 9 из 12 брейк-поинтов, а показатель испанки – 8/14.