rbc.ua
UA | RU
Вторник, 04 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Свитолина одолела испанскую соперницу на турнире WTA 1000 в Торонто
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 04 августа 2026 · 21:28

Свитолина одолела испанскую соперницу на турнире WTA 1000 в Торонто

Украинка имела серьезные проблемы в первом матче канадского мейджора
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Свитолина одолела испанскую соперницу на турнире WTA 1000 в Торонто
Элина Свитолина (фото: Getty Images)

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала непростую победу над Джессикой Бузас Манейро во втором раунде турнира WTA 1000 в Торонто. Матч длился почти три часа.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча Свитолина – Бузас Манейро

Первый сет начался с обмена брейками: испанка выиграла гейм на подаче Светолиной, а украинка ответила взаимностью. В конце концов Бузас Манейро смогла нарастить преимущество (3:1), однако Свитолина отыгралась и вышла вперед. Партия дошла до тай-брейка, где испанская теннисистка четырежды не могла реализовать сет-пойнт, но в итоге достигла своего.

Второй сет был несколько похож на первый: Свитолина снова уступала 1:3, но возвращалась в игру и сравняла счет. Дело снова переросло в тай-брейк, где на этот раз уже украинка была сильнее, хотя так же четырежды не реализовала сет-пойнт.

В третьей партии Свитолина вела со счетом 5:0 и казалось, что легко доведет матч до своей победы. Однако Бузас Манейро и здесь проявила характер, выиграв два брейк-пойнта, но в решающий момент проиграла свою подачу сопернице.

Следующий матч Элина Свитолина сыграет с победительницей пары Габриэла Русе (Румыния) – Анастасия Потапова (Австрия).

WTA 1000. Торонто. 2 раунд

Элина Свитолина (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:7, 7:6, 6:4

Статистика матча Свитолина – Бузас Манейро

Соперницы неудачно действовали на подачах: у Светолиной всего три эйса и 11 двойных ошибок. У Бузас Манейро только одна подача навылет и 15 двойных ошибок.

Свитолина отыграла 6 из 14 брейк-поинтов, воднчоас, ее соперница смогла на 3/12 брейк-поинтов. Кроме того, Свитолина использовала 9 из 12 брейк-поинтов, а показатель испанки – 8/14.

Ранее свои выступления на турнире WTA 1000 в Торонто завершили несколько украинских теннисисток. В частности, Александра Олейникова проиграла Каролине Плишковой. Другая наша представительница, Ангелина Калинина, уступила венгерской сопернице. А вот Юлия Стародубцева выбыла, потерпев поражение в трехсетовом противостоянии.

Теги: Элина Свитолина Теннис
Главные матчи
УПЛ. 1-й тур Матч завершено
Шахтер 5:1 Кудривка
УПЛ. 1-й тур Матч завершено
Буковина 0:0 ЛНЗ
УПЛ Матч завершено
Харьков 1:0 Верес
Главные новости
Громкие имена берутся за дело: где и когда смотреть матчи 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов Громкие имена берутся за дело: где и когда смотреть матчи 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов Возвращение легенды: Олег Лужный возглавит сборную Украины Возвращение легенды: Олег Лужный возглавит сборную Украины Рекорд сезона перед Евро: барьеристка Ткачук завоевала "бронзу" на турнире в Бельгии Рекорд сезона перед Евро: барьеристка Ткачук завоевала "бронзу" на турнире в Бельгии
Мнения
Кирилл Круторогов
7 интриг перед новым сезоном УПЛ Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина