Возвращение легенды: Олег Лужный возглавит сборную Украины

Бывший капитан киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Лужный станет новым главным тренером юношеской сборной Украины U-19. В этой должности 57-летний специалист заменит Дмитрия Михайленко, возглавившего молодежную сборную U-21 после ухода Унаи Мельгосы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Профутбол Digital .

Кадровые замены и должность в УАФ

Назначение Лужного является частью масштабных кадровых изменений тренерских штабах юношеских и молодежных сборных Украины.

Напомним, что с января 2024-го года специалист также занимает должность главы Комитета профессионального футбола Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Тренерский опыт Лужного

Для Олега Лужного это будет возвращение к активной тренерской деятельности после продолжительной паузы. В последний раз в роли главного тренера 57-летний специалист работал в симферопольской "Таврии" (сезон-2012/13).

С 2017-го по 2019-й год он входил в тренерский штаб Александра Хацкевича в киевском "Динамо".

Кроме того, Лужный дважды исполнял обязанности главного тренера "Динамо", а также ассистировал Юрию Семину, Валерию Газзаеву, Анатолию Демьяненко и Йожефу Сабо.

Теперь опытный специалист приступит к подготовке юношеского резерва национальной команды.

Повышение Михайленко

Предыдущий главный тренер сборной U-19 Дмитрий Михайленко возглавил сборную Украины U-21.

Под руководством Михайленко сборная U-19 на чемпионате Европы 2026 дошла до 1/2 финала. Также за плечами этого тренера – работа со сборными U-18 и U-20.