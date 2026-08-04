Повернення легенди: Олег Лужний очолить збірну України

Колишній капітан київського «Динамо» та збірної України Олег Лужний стане новим головним тренером юнацької збірної України U-19. На цій посаді 57-річний фахівець замінить Дмитра Михайленка, який очолив молодіжну збірну U-21 після відходу Унаї Мельгоси.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Профутбол Digital .

Кадрові зміни та посада в УАФ

Призначення Лужного є частиною масштабних кадрових змін у тренерських штабах юнацьких та молодіжних збірних України.

Нагадаємо, що з січня 2024-го року фахівець також обіймає посаду голови Комітету професіонального футболу Української асоціації футболу (УАФ).

Тренерський досвід Лужного

Для Олега Лужного це буде повернення до активної тренерської діяльності після тривалої паузи. Востаннє у ролі головного тренера 57-річний фахівець працював у сімферопольській "Таврії" (сезон-2012/13).

З 2017-го по 2019-й рік він входив до тренерського штабу Олександра Хацкевича в київському "Динамо".

Крім того, Лужний двічі виконував обов'язки головного тренера "Динамо", а також асистував Юрію Сьоміну, Валерію Газзаєву, Анатолію Дем’яненку та Йожефу Сабо.

Тепер досвідчений фахівець візьметься за підготовку юнацького резерву національної команди.

Підвищення Михайленка

Попередній головний тренер збірної U-19 Дмитро Михайленко очолив збірну України U-21.

Під керівництвом Михайленка збірна U-19 на чемпіонаті Європи 2026 року дійшла до 1/2 фіналу. Також за плечима цього тренера - робота зі збірними U-18 і U-20.