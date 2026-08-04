rbc.ua
UA | RU
Вторник, 04 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Рекорд сезона перед Евро: барьеристка Ткачук завоевала "бронзу" на турнире в Бельгии
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 04 августа 2026 · 15:08

Рекорд сезона перед Евро: барьеристка Ткачук завоевала "бронзу" на турнире в Бельгии

Спортсменка уверенно возвращает форму после перерыва из-за травмы и готовится к чемпионату Европы.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Рекорд сезона перед Евро: барьеристка Ткачук завоевала "бронзу" на турнире в Бельгии
Виктория Ткачук набирает форму перед чемпионатом Европы (Фото: athletix.ch)

Лидерка сборной Украины в беге на 400 метров с барьерами Виктория Ткачук добыла бронзовую награду на международных соревнованиях в бельгийском Ордегеме. На пути к чемпионату Европы украинка установила свой лучший результат в сезоне-2026.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации лёгкой атлетики Украины (ФЛАУ).

"Бронза" в Бельгии и лучшее время года

На турнире в Ордегеме Ткачук преодолела дистанцию 400 метров с барьерами за 55,23 секунды, заняв итоговое третье место. Победу одержала бельгийка Полин Кокюйт (53,90 сек), а второй финишировала немка Айлен Демес (54,67 сек).

Для Виктории это самый лучший показатель в текущем году. Она превзошла свой предыдущий рекорд сезона (55,42 сек), установив его в мае на турнире в итальянской Савоне.

Топ-результаты Ткачук на 400 м ж/б в 2026 году:

  • 55,23 сек - Ордегем, Бельгия (1 августа)
  • 55,42 сек - Савона, Италия (20 мая)
  • 55,44 сек – Варшава, Польша (7 июня)

Кроме того, Виктории принадлежит и самый лучший результат сезона среди украинок на гладкой 400-метровке (52,48 сек), показанный в нидерландском Хенгело.

Возвращение после тяжелой травмы

Сезон-2026 стал для 31-летней спортсменки первым после продолжительной паузы. Из-за повреждений, полученных на Олимпиаде-2024 в Париже, Ткачук была вынуждена полностью пропустить весь 2025-й год.

Виктория Ткачук является серебряным призером Евро-2022 и финалисткой Олимпийских игр в Токио. Уже 10-16 августа она будет представлять Украину на чемпионате Европы по легкой атлетике в британском Бирмингеме. Личный рекорд украинки на барьерной 400-метровке составляет 53,76 секунды.

Ранее мы сообщали, как звездная легкоатлетка вернулась после тяжелой травмы и уже нацелилась на участие в Олимпиаде.

Теги: Спортсмены
Главные матчи
УПЛ. 1-й тур Матч завершено
Шахтер 5:1 Кудривка
УПЛ. 1-й тур Матч завершено
Буковина 0:0 ЛНЗ
УПЛ Матч завершено
Харьков 1:0 Верес
Главные новости
Дебютанты, Джордан и Супер Кауан: символическая сборная 1-го тура УПЛ по версии Sport RBC.UA Дебютанты, Джордан и Супер Кауан: символическая сборная 1-го тура УПЛ по версии Sport RBC.UA Громкие имена берутся за дело: где и когда смотреть матчи 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов Громкие имена берутся за дело: где и когда смотреть матчи 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" эффектно победил "Кудривку" в дебютном матче УПЛ (видео) "Шахтер" эффектно победил "Кудривку" в дебютном матче УПЛ (видео)
Мнения
Кирилл Круторогов
7 интриг перед новым сезоном УПЛ Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина