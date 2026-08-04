rbc.ua
UA | RU
Вторник, 04 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Феерическое возвращение: Марта Костюк победила в первом матче после Уимблдона
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 04 августа 2026 · 23:25

Феерическое возвращение: Марта Костюк победила в первом матче после Уимблдона

На турнире в Торонто украинка справилась с местной представительницей
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Феерическое возвращение: Марта Костюк победила в первом матче после Уимблдона
Марта Костюк (Фото: Instagram/martakostyuk)

Украинская теннисистка выиграла в матче 2-го раунда турнира в Торонто, одолев Катрин Себов. И хотя первый сет завершился тай-брейком, во второй партии Марта не оставила сопернице ни одного шанса.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча Костюк – Себов

Поединок начался неприятно для Костюк: после первых двух геймов она проигрывала 0:2. Несмотря на следующий выигранный гейм, сломать ход игры Марти не удалось: в дальнейшем она уступала уже 1:4 и была близка к тому, чтобы проиграть первый сет. Однако украинка совершила брейк и выиграла три подряд гейма. Себов вывела партию на тай-брейк, но быстро проиграла – 7:6 в пользу Костюка.

Второй сет вообще длился 24 минуты: Костюк не отдала сопернице ни одного гейма и выиграла партию всухую – 6:0.

В следующем раунде 24-летняя украинка сыграет с победительницей пары Антония Ружич – Мэдисон Киз. Отметим, что победа над Себов стала для Марты Костюк первой после Уимблдона, где она дошла до полуфинала и уступила Линди Носковой.

Марта Костюк в рейтинге WTA

Сезон 2026 стал для Костюк самым успешным в карьере. Кроме вышеупомянутого полуфинала Уимблдона, она доходила до 1/2 финала Ролан Гаррос, а также выигрывала турнир WTA 1000 в Мадриде, а также турнир WTA 250 в Руане.

В январе Костюк также была финалисткой турнира в Брисбене, где проиграла первому номеру мирового рейтинга Арине Соболенко. Впрочем, все эти успехи позволили Марти Костюк занять рекордную для себя 11-ю позицию в последней версии рейтинга WTA.

Кроме Марты Костюк в третий круг турнира в Торонто следует и Элина Свитолина. Она почти за три часа справилась с соперницей из Испании.

Теги: Марта Костюк Теннис
Главные матчи
УПЛ. 1-й тур Матч завершено
Шахтер 5:1 Кудривка
УПЛ. 1-й тур Матч завершено
Буковина 0:0 ЛНЗ
УПЛ Матч завершено
Харьков 1:0 Верес
Главные новости
Громкие имена берутся за дело: где и когда смотреть матчи 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов Громкие имена берутся за дело: где и когда смотреть матчи 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов Возвращение легенды: Олег Лужный возглавит сборную Украины Возвращение легенды: Олег Лужный возглавит сборную Украины Рекорд сезона перед Евро: барьеристка Ткачук завоевала "бронзу" на турнире в Бельгии Рекорд сезона перед Евро: барьеристка Ткачук завоевала "бронзу" на турнире в Бельгии
Мнения
Кирилл Круторогов
7 интриг перед новым сезоном УПЛ Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина