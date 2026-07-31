"Динамо" – "Карабах" в Лиге конференций: где и когда состоятся матчи

Киевское "Динамо" узнало своего следующего соперника на евроарене в сезоне-2026/2027. После вылета из Лиги Европы от греческого ПАОКа "бело-синие" продолжат борьбу в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, где их ждет противостояние с азербайджанским "Карабахом".

Драматическая развязка в Софии

Потенциальный соперник киевлян определялся в противостоянии между болгарским ЦСКА и азербайджанским "Карабахом". Обе встречи этих команд в рамках второго раунда отбора Лиги Европы завершились с сухим счетом 0:0, а судьба путевки решалась в серии послематчевых пенальти. Более точными в футбольной лотерее оказались болгары (5:4), поэтому в Лигу конференций на "Динамо" вылетел именно азербайджанский гранд.

Следует отметить, что для подопечных Игоря Костюка это будет серьезное испытание. В прошлом сезоне "Карабах" выступал в групповом этапе Лиги чемпионов, где набрал 10 очков и пробился в стадию плей-офф.

Когда и где состоятся матчи

Поединки третьего квалификационного раунда пройдут 6 и 13 августа. Согласно регламенту, первая встреча "Динамо" проведет в статусе номинальных хозяев в польском Люблине. Ответный матч состоится в Баку.

Если киевляне проиграют "Карабаху", они окончательно завершат выступления в еврокубковой кампании-2026/27. В случае успеха – выйдут в плей-офф раунда Лиги конференций, где разыграют путевку в основной этап турнира.

Потенциального соперника в плей-офф раунде ЛК киевляне узнают уже в понедельник, 3 августа, когда состоится жеребьевка данной стадии.