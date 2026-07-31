"Динамо" – "Карабах" у Лізі конференцій: де і коли відбудуться матчі

Київське "Динамо" дізналося свого наступного суперника на євроарені в сезоні-2026/2027. Після вильоту з Ліги Європи від грецького ПАОКа "біло-сині" продовжать боротьбу у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій, де на них чекає протистояння з азербайджанським "Карабахом".

Драматична розв'язка в Софії

Потенційний суперник киян визначався у протистоянні між болгарським ЦСКА та азербайджанським "Карабахом". Обидві зустрічі цих команд у рамках другого раунду відбору Ліги Європи завершилися з сухим рахунком 0:0, а доля путівки вирішувалася у серії післяматчевих пенальті. Більш влучними у футбольній лотереї виявилися болгари (5:4), тому до Ліги конференцій на "Динамо" вилетів саме азербайджанський гранд.

Варто зазначити, що для підопічних Ігоря Костюка це буде серйозне випробування. Минулого сезону "Карабах" виступав у груповому етапі Ліги чемпіонів, де здобув 10 очок та пробився до стадії плей-офф.

Коли та де відбудуться матчі

Поєдинки третього кваліфікаційного раунду відбудуться 6 та 13 серпня. Згідно з регламентом, першу зустріч "Динамо" проведе у статусі номінальних господарів у польському Любліні. Матч-відповідь відбудеться в Баку.

Якщо кияни програють "Карабаху", вони остаточно припинять виступи в єврокубковій кампанії-2026/27. У разі успіху – вийдуть до плей-офф раунду Ліги конференцій, де розіграють путівку до основного етапу турніру.

Потенційного суперника у плей-офф раунді ЛК кияни дізнаються вже в понеділок, 3 серпня, коли відбудеться жеребкування даної стадії.