Тренер "Динамо" назвал главную причину поражения от ПАОКа в Лиге Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк подвел итоги второго матча квалификации Лиги Европы против греческого ПАОКа. Наставник "бело-синих" откровенно объяснил, почему киевлянам не удалось пройти дальше, и назвал ключевой фактор, решивший судьбу противостояния.

Фактор одного игрока

Столичный клуб уступил в ответном матче в Греции со счетом 0:2 и по сумме двух игр с ПАОКом (первый поединок киевляне также проиграли – 2:3) вылетел из розыгрыша Лиги Европы.

По словам тренера "Динамо", ключевую роль в итоговом результате повторной встречи сыграло индивидуальное качество конкретной звезды в составе соперника. Несмотря на то, что киевляне отдали немало сил на поле и продемонстрировали качественный отрезок в первой половине игры, разница в классе исполнителей оказалась решающей.

"Сегодняшний матч выиграл один футболист - Константелиас. К сожалению, у нас нет игрока с таким уровнем мастерства. Сегодня мы отдали много сил, у нашей команды есть потенциал, и мы понимаем, за счет чего нужно прибавлять. Уровень мастерства игроков ПАОКа очень высок, мы видели, как они перестраивались, но при этом первый тайм можем занести себе в актив, потому что играли хорошо", - подчеркнул Костюк.

Роковая потеря концентрации

Отдельно главный тренер разобрал эпизод с пропущенным голом перед самым перерывом, существенно повлиявшим на дальнейший ход поединка. По словам Костюка, причиной взятия ворот стала секундная расконцентрированность отдельных подопечных.

"В эпизоде с первым пропущенным мячом мы недоработали, почему-то проявив недостаточную концентрацию. Тот же Волошин выключился из игры, хотя до этого все было отлично: мы перестраивались, а в этом эпизоде Назар не доиграл - и Константелиас воспользовался этим, открыв счет", - отметил специалист.

Также наставник киевлян добавил, что команда будет продолжать подготовку к следующим международным поединкам в Польше. Следующая игра состоится уже 6 августа в Люблине – в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги конференций "Динамо" встретится с азербайджанским "Карабахом".