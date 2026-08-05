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Теннис 05 августа 2026 · 21:36

Революция от легенды: Джокович предложил радикально изменить правила тенниса

24-кратный чемпион турниров Grand Slam призвал сократить матчи ради молодых болельщиков
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Революция от легенды: Джокович предложил радикально изменить правила тенниса
Новак Джокович (фото: Getty Images)

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович выступил с инициативой радикальной реформы системы подсчета очков. Он считает, что теннису нужно срочно адаптироваться к требованиям современной аудитории.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью серба популярному американскому блоггеру Nick Knows Ball.

Короткие сеты и отказ от "больше-меньше"

Сербский спортсмен заявил, что готов отстаивать идею сокращения продолжительности матчей.

По мнению Джоковича, оптимальным решением станет переход на формат с сетами до четырех выигранных геймов (вместо классических шести), а также отмена правила "ровно" (no-ad, без преимущества после счета 40:40).

При этом Новак предлагает сохранить пятисетовый формат для ключевых турниров. По его расчетам, такие изменения позволят укладывать любой матч в двухчасовой тайминг, сделав игру значительно более динамичной.

Угроза потери аудитории и опыт Next Gen

Джокович подчеркнул, что консервативность теннисных правил может привести к потере интереса со стороны нового поколения болельщиков. Если турниры не станут быстрее, молодежь будет следить исключительно за решающими стадиями Grand Slam.

Отметим, что формат, который предлагает Джокович, уже почти десять лет успешно тестируется на итоговом турнире ATP Next Gen Finals для лучших игроков до 20 лет. В разные годы этот турнир выигрывали, в частности, Карлос Алькарас и Янник Синнер.

Ранее стало известно, что легендарные Серена и Винус Уильямс сыграют в паре на турнире в Цинциннати.

Теги: Теннис Новак Джокович
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