Мудрик сыграл за "Челси" против "Ювентуса"

Украинский вингер Михаил Мудрик впервые с ноября 2024 вышел на поле в составе лондонского "Челси". Долгожданное возвращение произошло в Гонконге – в товарищеском поединке против туринского "Ювентуса",

15 минут в игре

В поединке против "Ювентуса" Мудрик начал игру на скамейке запасных. На 82-й минуте, когда лондонцы уже уступали 0:1 после точного удара Жегрова, Алонсо выпустил Михаила на поле для усиления атаки.

Украинец сыграл почти 15 минут (с учетом добавленного времени) впервые за последние 615 дней. Партнеры активно искали вингера передачами, однако защита туринцев действовала надежно.

За отведенное время Мудрик выполнил 4 паса (75% точности), совершил одну попытку дриблинга и отличился одним отбором.

Несмотря на минимальное поражение 0:1, матч стал важным психологическим шагом для возобновления карьеры украинца. Следующий шанс проявить себя у Мудрика будет уже 8 августа в товарищеской встрече против "Милана".

615 days later, Mykhaylo Mudryk is back on the pitch. pic.twitter.com/IYqqgMTnhj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

Постепенная интеграция

Напомним, что допинговое дело украинца окончательно закрыли 31 июля по совместному согласию Футбольной ассоциации Англии и WADA. Почти сразу Мудрик вылетел в Гонконг, где подопечные Хаби Алонсо проводят предсезонный сбор.

Главный тренер "синих" отметил, что клуб будет возвращать украинца в игру постепенно.

"Самое важное сейчас – думать о человеке, дать ему снова почувствовать себя частью команды. Он особый игрок, и это особый случай", - подчеркнул испанский специалист.