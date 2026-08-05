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Футбол 05 серпня 2026 · 16:40

Мудрик зіграв за "Челсі" проти "Ювентуса"

Українець вперше за 20 місяців вийшов на поле у складі "синіх"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Мудрик зіграв за "Челсі" проти "Ювентуса"
Михайло Мудрик повернувся (фото: x.com/ChelseaFC)

Український вінгер Михайло Мудрик вперше з листопада 2024 року вийшов на поле у складі лондонсьткого "Челсі". Довгоочікуване повернення сталося у Гонконзі – в товариському поєдинку проти туринського "Ювентуса",

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку "Челсі" у соцмережі Х.

15 хвилин у грі

У поєдинку проти "Ювентуса" Мудрик розпочав гру на лаві запасних. На 82-й хвилині, коли лондонці вже поступалися 0:1 після влучного удару Жегрова, Алонсо випустив Михайла на поле задля підсилення атаки.

Українець зіграв майже 15 хвилин (з урахуванням доданого часу) уперше за останні 615 днів. Партнери активно шукали вінгера передачами, проте захист туринців діяв надійно.

За відведений час Мудрик виконав 4 паси (75% точності), здійснив одну спробу дриблінгу та відзначився одним відбором.

Попри мінімальну поразку 0:1, цей матч став важливим психологічним кроком для відновлення кар'єри українця. Наступний шанс проявити себе Мудрик матиме вже 8 серпня у товариській зустрічі проти "Мілана".

Поступова інтеграція

Нагадаємо, що допінгову справу українця остаточно закрили 31 липня за спільною згодою Футбольної асоціації Англії та WADA. Майже одразу Мудрик вилетів до Гонконгу, де підопічні Хабі Алонсо проводять передсезонні збори.

Головний тренер "синіх" зазначив, що клуб повертатиме українця до гри поступово.

"Найважливіше зараз – думати про людину, дати йому знову відчути себе частиною команди. Він особливий гравець, і це особливий випадок", - підкреслив іспанський фахівець.

Раніше ми повідомляли, що "Челсі" оголосив про трансфер Джордана Гендерсона.

Теги: Ювентус Челси Футбол
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