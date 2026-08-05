Впервые за 4 года: Серена и Винус Уильямс сыграют в паре на турнире в Цинциннати

Легендарные американские теннисистки Серена и Винус Уильямс возвращаются на корт в дуэте. Организаторы престижного турнира категории WTA 1000 в Цинциннати предоставили сестрам wild card для участия в парном разряде.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на анонс турнира Cincinnati Open.
Турнир в Цинциннате пройдет с 11 по 23 августа. Это будет первое выступление легендарных сестер в парной сетке со времен US Open 2022 года.
Ранее Уильямс планировали сыграть вместе на Уимблдоне в июле, однако 44-летняя Серена получила повреждение колена в своем одиночном матче-возвращении против австралийки Майи Джойнт.
Выступление в Огайо может стать для Серены предварительным этапом перед возвращением на Открытый чемпионат США US Open в этом году. Напомним, Серена остановилась в шаге от рекордного 24-го титула Grand Slam в одиночном разряде.
46-летняя Винус Уильямс, кроме парного турнира, также получила wild card в основную одиночную сетку Cincinnati Open. Вместе сестры Уильямс сформировали один из самых титулованных дуэтов в истории тенниса.
За долгую карьеру в Туре сестры получили 14 общих титулов Grand Slam в парном разряде, а также завоевали 3 золотые олимпийские медали для сборной США.
Ранее мы сообщали, что Марта Костюк совершила феерическое возвращение и победила в первом матче после Уимблдона.