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Теннис 05 августа 2026 · 10:04

Впервые за 4 года: Серена и Винус Уильямс сыграют в паре на турнире в Цинциннати

Легендарные американские теннисистки получили вайлдкард в парном турнире WTA 1000
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Впервые за 4 года: Серена и Винус Уильямс сыграют в паре на турнире в Цинциннати
Возвращение сестер откладывалось из-за травмы Серены (Фото: Getty Images)

Легендарные американские теннисистки Серена и Винус Уильямс возвращаются на корт в дуэте. Организаторы престижного турнира категории WTA 1000 в Цинциннати предоставили сестрам wild card для участия в парном разряде.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на анонс турнира Cincinnati Open.

Первое совместное выступление за четыре года

Турнир в Цинциннате пройдет с 11 по 23 августа. Это будет первое выступление легендарных сестер в парной сетке со времен US Open 2022 года.

Ранее Уильямс планировали сыграть вместе на Уимблдоне в июле, однако 44-летняя Серена получила повреждение колена в своем одиночном матче-возвращении против австралийки Майи Джойнт.

Выступление в Огайо может стать для Серены предварительным этапом перед возвращением на Открытый чемпионат США US Open в этом году. Напомним, Серена остановилась в шаге от рекордного 24-го титула Grand Slam в одиночном разряде.

Величественное наследие дуэта

46-летняя Винус Уильямс, кроме парного турнира, также получила wild card в основную одиночную сетку Cincinnati Open. Вместе сестры Уильямс сформировали один из самых титулованных дуэтов в истории тенниса.

За долгую карьеру в Туре сестры получили 14 общих титулов Grand Slam в парном разряде, а также завоевали 3 золотые олимпийские медали для сборной США.

Ранее мы сообщали, что Марта Костюк совершила феерическое возвращение и победила в первом матче после Уимблдона.

Теги: Теннис Серена Уильямс
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