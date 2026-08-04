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Бокс 04 августа 2026 · 17:32

Наследие Усика: Итаума и Хргович проведут чемпионское сражение в конце августа

Британский проспект и хорватский ветеран сойдутся в Лондоне за титул, от которого отказался украинец
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Наследие Усика: Итаума и Хргович проведут чемпионское сражение в конце августа
Итаума и Хргович будут боксировать в Лондоне (Фото: queensberrypromotions, Instagram)

Международная боксерская федерация (IBF) официально санкционировала чемпионский поединок за вакантный пояс в тяжелом весе, которым ранее владел Александр Усик. За титул будут бороться непобедимый британский проспект Мозес Итаума и опытный хорват Филипп Хргович.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание DAZN Boxing.

Бой за вакантный пояс и дуэль взглядов

Масштабное противостояние между Мозесом Итаумой (14-0, 12 КО) и Филиппом Хрговичем (20-1, 15 КО) состоится уже 29 августа 2026 года на знаменитой арене "O2" в Лондоне. Соперники уже провели первую официальную дуэль взглядов.

Титул IBF стал вакантным в июне текущего года, когда украинский чемпион Александр Усик принял решение освободить свои пояса для проведения прощального поединка.

Соглашение с обязательным претендентом

Первым номером рейтинга и официальным претендентом на вакантный пояс IBF оставался кубинский рычаг Франк Санчес. Впрочем, промоутерам удалось добиться компромисса, чтобы организовать бой Итаумы и Хрговича.

"Мы заплатили [Санчесу] немного денег. Сказали: кто бы ни выиграл, ты не останешься в проигрыше и получишь возможность боксировать за титул с победителем", - заявил известный промоутер Фрэнк Уоррен.

Таким образом победитель поединка между Итаумой и Хрговичем в своей первой защите титула будет обязан выйти в ринг против кубинца Санчеса.

Ранее мы сообщали, что Усик настаивает на поединке против "опасного" Уайлдера в качестве своего "последнего танца" на ринге.

Теги: Бокс
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