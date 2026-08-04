"Последний танец" в хевивейте: Усик настаивает на поединке против "опасного" Уайлдера

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вновь подтвердил свое намерение провести финальный поединок в профессиональной карьере против американского нокаутера Деонтея Уайлдера. Украинский боксер назвал экс-обладателя пояса WBC "опасным парнем", несмотря на его последние выступления.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Александра Усика для All Out Fighting .

"Последний танец" после отказа от поясов

Заявление о плане провести прощальное сражение Усик сделал еще после майской победы досрочным нокаутом в поздних раундах над Рико Верховеном. Вскоре после этого украинец официально отказался от своих титулов в тяжелом весе, чтобы сосредоточиться на организации масштабного выставочно-прощального противостояния.

Несмотря на критику экспертов из-за выбора 40-летнего американца, Усик отвергает сомнения относительно уровня соперника.

"Слушайте, это человек, который последние десять лет был топовым бойцом и чемпионом мира. Он опасный парень", - подчеркнул Александр Усик.

История переговоров и текущая форма Уайлдера

Попытки устроить бой между Усиком и Уайлдером уже предпринимались в конце 2025-го года, однако тогда стороны не пришли к согласию. В итоге украинец встретился с Верховеном вместо обязательного претендента Фабио Вордли, а Уайлдер провел тяжелый поединок против Дерека Чисоры в лондонском The O2 Arena в апреле, где одержал неоднозначную победу раздельным решением судей.

Сейчас команды боксеров снова вернулись к обсуждению возможной встречи, которая должна стать последней страницей в знаменитой карьере украинского чемпиона.

"Если условия будут соответствующими, Деонтей с радостью воспользуется возможностью сразиться с Усиком. Усик - отличный чемпион, и для нас было бы честью выйти против него в ринг", - прокомментировал разговоры вокруг боя менеджер Уайлдера Шелли Финкель.