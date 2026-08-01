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Бокс 01 августа 2026 · 14:46

Пора на пенсию: известный тренер призвал Усика отказаться от боя с Уайлдером

Тедди Атлас считает, что украинский боксер должен уйти из спорта непобежденным
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Пора на пенсию: известный тренер призвал Усика отказаться от боя с Уайлдером
Атлас надеется, что Усик сохранит 100% рекорд в ринге (Фото: Teddy Atlas, Facebook)

Авторитетный американский тренер и член Зала славы бокса Тедди Атлас прокомментировал предстоящий поединок Александра Усика и Деонтея Уайлдера. Эксперт призвал украинца завершить карьеру уже сейчас, чтобы не рисковать здоровьем и наследием.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Тедди Атласа изданию BoxingScene.

Риски нокаута и возрастной фактор

Несмотря на то, что 40-летний Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 KO) переживает не лучшие времена, Атлас отмечает, что в сверхтяжелом весе любая пропущенная атака может стать роковой для стареющего спортсмена.

"Всегда есть риск. Заходишь в ринг - это уже риск. Уайлдер высокий, длиннорукий, это тяжеловес с мощным ударом с правой. Усик стареет. У него за плечами 300 любительских боев. Он не получал много вреда, но все же получал его. Всегда есть вероятность, что Уайлдер попадет тем самым правым ударом, а Усик мгновенно состарится в ринге", - заметил Тедди Атлас.

В то же время специалист добавил, что сейчас Уайлдер уже не представляет такой угрозы, как раньше, и сам бой потерял былую зрелищность.

Совет уйти непобежденным

Атлас подчеркнул, что мечтает увидеть, как Александр Усик (25-0, 16 KO) сделает то, что не удалось даже великим Джо Луису и Мухаммеду Али - уйдет из ринга на пике формы, здоровым и с безупречной репутацией.

Сам Усик, освободивший свои три пояса в сверхтяжелом весе для проведения прощального поединка, объяснил выбор Уайлдера желанием закрыть список сильнейших соперников своей эпохи после побед над Джошуа, Фьюри и Дюбуа.

"Этот человек последние 10 лет был в топе. Он большой чемпион и до сих пор опасный парень. Я боксирую не ради славы или признания. Для меня это просто моя жизнь", - отметил Александр Усик.

Ранее мы сообщали, что Александр Усик оставил интригу насчет завершения карьеры после боя с Уайлдером.

Теги: Бокс Александр Усик Деонтей Уайлдер
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