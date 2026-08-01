Пора на пенсию: известный тренер призвал Усика отказаться от боя с Уайлдером

Авторитетный американский тренер и член Зала славы бокса Тедди Атлас прокомментировал предстоящий поединок Александра Усика и Деонтея Уайлдера. Эксперт призвал украинца завершить карьеру уже сейчас, чтобы не рисковать здоровьем и наследием.

Риски нокаута и возрастной фактор

Несмотря на то, что 40-летний Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 KO) переживает не лучшие времена, Атлас отмечает, что в сверхтяжелом весе любая пропущенная атака может стать роковой для стареющего спортсмена.

"Всегда есть риск. Заходишь в ринг - это уже риск. Уайлдер высокий, длиннорукий, это тяжеловес с мощным ударом с правой. Усик стареет. У него за плечами 300 любительских боев. Он не получал много вреда, но все же получал его. Всегда есть вероятность, что Уайлдер попадет тем самым правым ударом, а Усик мгновенно состарится в ринге", - заметил Тедди Атлас.

В то же время специалист добавил, что сейчас Уайлдер уже не представляет такой угрозы, как раньше, и сам бой потерял былую зрелищность.

Совет уйти непобежденным

Атлас подчеркнул, что мечтает увидеть, как Александр Усик (25-0, 16 KO) сделает то, что не удалось даже великим Джо Луису и Мухаммеду Али - уйдет из ринга на пике формы, здоровым и с безупречной репутацией.

Сам Усик, освободивший свои три пояса в сверхтяжелом весе для проведения прощального поединка, объяснил выбор Уайлдера желанием закрыть список сильнейших соперников своей эпохи после побед над Джошуа, Фьюри и Дюбуа.

"Этот человек последние 10 лет был в топе. Он большой чемпион и до сих пор опасный парень. Я боксирую не ради славы или признания. Для меня это просто моя жизнь", - отметил Александр Усик.