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Бокс 01 серпня 2026 · 14:46

Час на пенсію: відомий тренер закликав Усика відмовитися від бою з Вайлдером

Тедді Атлас вважає, що український боксер має піти зі спорту непереможеним
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Час на пенсію: відомий тренер закликав Усика відмовитися від бою з Вайлдером
Атлас сподівається, що Усик збереже 100% рекорд в ринзі (Фото: Teddy Atlas, Facebook)

Авторитетний американський тренер та член Залу слави боксу Тедді Атлас прокоментував майбутній бій Олександра Усика та Деонтея Вайлдера. Експерт закликав українця завершити кар'єру вже зараз, аби не ризикувати здоров'ям і спадщиною.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю Тедді Атласа виданню BoxingScene.

Ризики нокауту та віковий фактор

Попри те, що 40-річний Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 KO) переживає не найкращі часи, Атлас наголошує, що в надважкій вазі будь-яка пропущена атака може стати фатальною для спортсмена, який старіє.

"Завжди є ризик. Заходиш у ринг - це вже ризик. Вайлдер високий, довгорукий, це важковаговик із потужним ударом із правої. Усик старіє. У нього за плечима 300 аматорських боїв. Він не отримував багато шкоди, але все ж отримував її. Завжди є ймовірність, що Вайлдер влучить тим самим правим ударом, а Усик вмить постаріє в рингу", - зауважив Тедді Атлас.

Водночас фахівець додав, що зараз Вайлдер вже не становить такої загрози, як раніше, і сам бій втратив колишню видовищність.

Порада піти непереможеним

Атлас наголосив, що мріє побачити, як Олександр Усик (25-0, 16 KO) зробить те, що не вдалося навіть великим Джо Луїсу та Мухаммеду Алі - піде з рингу на піку форми, здоровим і з бездоганною репутацією.

Сам Усик, який звільнив свої три пояси у надважкій вазі для проведення прощального поєдинку, пояснив вибір Вайлдера бажанням закрити список найсильніших суперників своєї епохи після перемог над Джошуа, Ф'юрі та Дюбуа.

"Ця людина останні 10 років була в топі. Він великий чемпіон і досі небезпечний хлопець. Я боксую не заради слави чи визнання. Для мене це просто моє життя", - зазначив Олександр Усик.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик залишив інтригу щодо завершення кар'єри після бою з Вайлдером.

Теги: Бокс Олександр Усик Деонтей Уайлдер
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