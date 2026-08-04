"Останній танець" у хевівейті: Усик наполягає на поєдинку проти "небезпечного" Вайлдера

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик знову підтвердив свій намір провести фінальний поєдинок у професійній кар'єрі проти американського нокаутера Деонтея Вайлдера. Український боксер назвав ексвласника поясу WBC "небезпечним хлопцем", попри його останні виступи.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю Олександра Усика для All Out Fighting .

"Останній танець" після відмови від поясів

Заяву про план провести прощальний бій Усик зробив ще після травневої перемоги достроковим нокаутом у пізніх раундах над Ріко Верховеном. Незабаром після цього українець офіційно відмовився від своїх титулів у надважкій вазі, аби зосередитися на організації масштабного виставково-прощального протистояння.

Попри критику експертів щодо вибору 40-річного американця, Усик відкидає сумніви стосовно рівня суперника.

"Слухайте, це людина, яка останні десять років була топовим бійцем і чемпіоном світу. Він небезпечний хлопець", - підкреслив Олександр Усик.

Історія перемовин та поточна форма Вайлдера

Спроби влаштувати бій між Усиком та Вайлдером вже робилися наприкінці 2025-го року, однак тоді сторони не дійшли згоди. У підсумку українець зустрівся з Верховеном замість обов'язкового претендента Фабіо Вордлі, а Вайлдер провів важкий поєдинок проти Дерека Чісори в лондонському The O2 Arena у квітні, де здобув неоднозначну перемогу роздільним рішенням суддів.

Зараз команди боксерів знову повернулися до обговорення можливої зустрічі, яка має стати остапньою сторінкою у славетній кар'єрі українського чемпіона.

"Якщо умови будуть відповідними, Деонтей із радістю скористається можливістю битися з Усиком. Усик - чудовий чемпіон, і для нас було б честю вийти проти нього в ринг", - прокоментував розмови навколо бою менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель.