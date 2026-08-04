Спадок Усика: Ітаума та Хргович проведуть чемпіонський бій на наприкінці серпня

Британський проспект та хорватський ветеран зійдуться в Лондоні за титул, від якого відмовився українець

Ітаума та Хрговіч боксуватимуть у Лондоні (Фото: queensberrypromotions, Instagram)

Міжнародна боксерська федерація (IBF) офіційно санкціонувала чемпіонський поєдинок за вакантний пояс у надважкій вазі, яким раніше володів Олександр Усик. За титул змагатимуться непереможений британський проспект Мозес Ітаума та досвідчений хорват Філіп Хргович.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання DAZN Boxing.

Бій за вакантний пояс і дуель поглядів Масштабне протистояння між Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО) та Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО) відбудеться вже 29 серпня 2026-го року на знаменитій арені "O2" у Лондоні. Суперники вже провели першу офіційну дуель поглядів.