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Теніс 05 серпня 2026 · 10:04

Вперше за 4 роки: Серена та Вінус Вільямс зіграють у парі на турнірі в Цинциннаті

Легендарні американські тенісистки отримали вайлдкард у парному турнірі WTA 1000
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вперше за 4 роки: Серена та Вінус Вільямс зіграють у парі на турнірі в Цинциннаті
Повернення сестер відкладалося через травму Серени (Фото: Getty Images)

Легендарні американські тенісистки Серена та Вінус Вільямс повертаються на корт у дуеті. Організатори престижного турніру категорії WTA 1000 у Цинциннаті надали сестрам wild card для участі у парному розряді.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на анонс турніру Cincinnati Open.

Перший спільний виступ за чотири роки

Турнір у Цинциннаті пройде з 11 по 23 серпня. Це буде перший виступ легендарних сестер у парній сітці з часів US Open 2022 року.

Раніше Вільямс планували зіграти разом на Вімблдоні в липні, однак 44-річна Серена зазнала ушкодження коліна у своєму одиночному матчі-поверненні проти австралійки Майї Джойнт.

Виступ в Огайо може стати для Серени підготовчим етапом перед поверненням на Відкритий чемпіонат США US Open цього року. Нагадаємо, Серена зупинилася за крок від рекордного 24-го титулу Grand Slam у одиночному розряді.

Велична спадщина дуету

46-річна Вінус Вільямс, окрім парного турніру, також отримала wild card до основної одиночної сітки Cincinnati Open. Разом сестри Вільямс сформували один із найтитулованіших дуетів в історії тенісу.

За довгу кар'єру в Турі сестри здобули 14 спільних титулів Grand Slam у парному розряді, а також вибороли 3 золоті олімпійські медалі для збірної США.

Раніше ми повідомляли, що Марта Костюк зробила феєричне повернення та перемогла у першому матчі після Вімблдону.

Теги: Теніс Серена Уильямс
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