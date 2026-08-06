З Тимчиком, але без Попова: Костюк розповів про стан "Динамо" перед грою з "Карабахом"

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк напередодні першого поєдинку проти азербайджанського "Карабаха" розповів про втрати у команді. Також керівник киян оцінив поточний стан стартової обойми.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресконференцію на офіційному сайті ФК "Динамо".
Найважливішим фокусом перед матчем залишається стан захисної лінії та лазарету "біло-синіх". Ігор Костюк розкрив актуальну ситуацію з травмованими гравцями, відзначивши як позитивні новини, так і суттєві втрати.
"Олександр Тимчик приєднався до нас. Костянтин Вівчаренко поки що залишається в лазареті. Кирило Осипенко, Владислав Захарченко та Денис Попов відновлюються в Києві. Також проходит відновлення Микола Михайленко. Решта гравців готуються до матчу в загальній групі", - повідомив Костюк.
Таким чином, кияни змушені обходитися без цілої групи оборонців та півзахисників, проте повернення Тимчика має підсилити фланговий потенціал команди.
Передматчева розмова також торкнулася важкого психологічного тла через нічні ворожі обстріли України. Наставник підкреслив, що гравцям важко перебувати далеко від рідних у такі моменти, але вони роблять усе можливе, щоб тримати концентрацію.
Коментуючи минулу невдачу з ПАОКом, Костюк наголосив на важливості виправлення власних помилок у грі з "Карабахом".
"Прогрес команди визначається здатністю правильно реагувати на зауваження та не припускатися старих помилок. Сподіваюся, що ми швидше реагуватимемо на помилки та виправлятимемо їх. "Карабах" - непростий суперник, у минулому сезоні грав у Лізі чемпіонів. Зробимо все від нас залежне, щоб пройти далі", - зазначив Костюк.
Окремо головний тренер "Динамо" відкинув думки про доцільність вильоту з єврокубків заради внутрішнього чемпіонату. Костюк переконаний, що єврокубковий досвід є ключовим для розвитку гравців та конкуренції всередині колективу.
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