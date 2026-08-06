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Футбол 06 августа 2026 · 10:20

С Тымчиком, но без Попова: Костюк рассказал о состоянии "Динамо" перед игрой с "Карабахом"

Главный тренер киевлян рассказал о ситуации в лазарете перед первой игрой против азербайджанского клуба
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
С Тымчиком, но без Попова: Костюк рассказал о состоянии "Динамо" перед игрой с "Карабахом"
Игорь Костюк рассказал о важности еврокубков для команды (Фото: ФК "Динамо")

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк в преддверии первого поединка против азербайджанского "Карабаха" рассказал о потерях в команде. Также наставник киевлян оценил состояние стартовой обоймы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-конференцию на официальном сайте ФК "Динамо".

Возвращение Тымчика и немалые потери в обороне

Важнейшим фокусом перед матчем остается состояние защитной линии и лазарета "бело-синих". Игорь Костюк раскрыл актуальную ситуацию с травмированными игроками, отметив как положительные новости, так и значительные потери.

"Александр Тымчик присоединился к нам. Константин Вивчаренко пока остается в лазарете. Кирилл Осипенко, Владислав Захарченко и Денис Попов восстанавливаются в Киеве. Также проходит восстановление Николай Михайленко. Остальные игроки готовятся к матчу в общей группе", - сообщил Костюк.

Таким образом, киевляне вынуждены обходиться без целой группы защитников и полузащитников, однако возвращение Тымчика должно усилить фланговый потенциал команды.

Настроения в команде, анализ ошибок и цели в еврокубках

Предматчевая беседа также затронула тяжелый психологический фон из-за ночных вражеских обстрелов Украины. Наставник подчеркнул, что игрокам трудно находиться вдали от родных в такие моменты, но они делают все возможное, чтобы держать концентрацию.

Комментируя прошлую неудачу с ПАОКом, Костюк отметил важность исправления собственных ошибок в игре с "Карабахом".

"Прогресс команды определяется способностью правильно реагировать на замечания и не допускать старых ошибок. Надеюсь, что мы будем быстрее реагировать на ошибки и исправлять их. "Карабах" - непростой соперник, в прошлом сезоне играл в Лиге чемпионов. Сделаем все от нас зависящее, чтобы пройти дальше", - отметил Костюк.

Отдельно главный тренер "Динамо" отверг мнения о целесообразности вылета из еврокубков ради внутреннего чемпионата. Костюк убежден, что еврокубковый опыт является ключевым для развития игроков и конкуренции внутри коллектива.

Ранее мы сообщали, где и когда пройдут матчи "Динамо" и "Карабаха" в Лиге конференций.

Теги: Футбол Динамо Игорь Костюк Лига конференций УЕФА
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Лига конференций 6 августа 20:00
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