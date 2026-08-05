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Баскетбол 05 серпня 2026 · 15:56

Зірка НБА проти України: збірна Греції визначилась з підготовкою до відбору на ЧС-2027

Грецька команда зіграє проти Польщі та Кіпру перед виїзним поєдинком кваліфікації проти українців
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Зірка НБА проти України: збірна Греції визначилась з підготовкою до відбору на ЧС-2027
Збірна Греції проведе два контрольні поєдинки (Фото: ФБУ)

Національна збірна Греції з баскетболу оприлюднила детальний план підготовки до матчів другого етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу-2027. У межах цього вікна греки завітають до Риги, де зіграють проти збірної України.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу Федерації баскетболу України (ФБУ).

Контрольні матчі та зірковий десант

Перед вильотом до Латвії грецька збірна проведе в Афінах два спаринги: 22 серпня проти Польщі та 24 серпня проти Кіпру.

Після офіційної гри проти України 28 серпня греки 31 серпня вдома прийматимуть збірну Іспанії.

Очікується, що на ці матчі грецька команда збере свій найсильніший склад, який очолить зірка НБА та "Мілуокі Бакс" Янніс Адетокумбо.

Розклад матчів збірної Греції

  • 22 серпня: Греція - Польща (контрольна гра);
  • 24 серпня: Греція - Кіпр (контрольна гра);
  • 28 серпня: Україна - Греція (кваліфікація ЧС-2027);
  • 31 серпня: Греція - Іспанія (кваліфікація ЧС-2027).

Графік України та квитки на матч

Національна збірна України розпочне свою підготовку 14 серпня в Латвії. Наша команда також запланувала два контрольні поєдинки - проти команди Університету Аризони та збірної Латвії.

Квитки на принциповий поєдинок Україна - Греція, який відбудеться 28 серпня в Ризі, вже надійшли у продаж. ФБУ закликає українських уболівальників у Латвії підтримати "синьо-жовтих" у цій важливій битві відбору.

Раніше ми повідомляли, що Єгор Сушкін та Максим Грищук будуть легітимними у національній збірній України.

Теги: Баскетбол Збірна України
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