Вирішальний етап відбору на ЧС-2027: збірна України з баскетболу визначила план підготовки

Чоловіча збірна України з баскетболу визначилася з графіком підготовки до старту у другому вирішальному етапі кваліфікації чемпіонату світу-2027. У серпні на підопічних Айнарса Багатскіса чекають два підготовчі матчі та два офіційні поєдинки відбору.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу Федерації баскетболу України.
Баскетболісти національної команди зберуться 14 серпня в Латвії. У межах підготовки збірна України проведе два контрольні поєдинки:
Одразу після контрольних зустрічей команда розпочне виступи у другому раунді європейського відбору.
У першій номінально домашній грі 28-го серпня в Ризі українці прийматимуть збірну Греції. На цей поєдинок вже відкрито продаж квитків. Після цього, 31-го серпня, на "синьо-жовтих" чекає виїзний матч проти Чорногорії у Подгориці.
Україна успішно подолала перший раунд, посівши 2-ге місце у групі А (4 перемоги, 2 поразки). З цим результатом українська команда перейшла до новосформованої групи I, де маючи баланс 4-2 ділить 2–3 сходинку:
Для того щоб здобути омріяну путівку на світову першість, яка у 2027-му році відбудеться в Катарі, українській збірній необхідно фінішувати у трійці найкращих команд групи.
Раніше ми повідомляли, що Єгор Сушкін та Максим Грищук будуть легітимними у національній збірній України.