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Баскетбол 04 серпня 2026 · 12:49

Вирішальний етап відбору на ЧС-2027: збірна України з баскетболу визначила план підготовки

Команда Айнарса Багатскіса проведе навчально-тренувальний збір у Латвії та зіграє два спаринги перед офіційними поєдинками
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вирішальний етап відбору на ЧС-2027: збірна України з баскетболу визначила план підготовки
Збірна України готується до продовження боротьби за путівку на чемпіонат світу (Фото: ФБУ)

Чоловіча збірна України з баскетболу визначилася з графіком підготовки до старту у другому вирішальному етапі кваліфікації чемпіонату світу-2027. У серпні на підопічних Айнарса Багатскіса чекають два підготовчі матчі та два офіційні поєдинки відбору.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу Федерації баскетболу України.

Навчально-тренувальний збір та спаринги

Баскетболісти національної команди зберуться 14 серпня в Латвії. У межах підготовки збірна України проведе два контрольні поєдинки:

  • 20 серпня: проти команди Університету Аризони (у литовському місті Кедайняй);
  • 23 серпня: проти збірної Латвії (у Ризі).

Офіційні матчі кваліфікації

Одразу після контрольних зустрічей команда розпочне виступи у другому раунді європейського відбору.

У першій номінально домашній грі 28-го серпня в Ризі українці прийматимуть збірну Греції. На цей поєдинок вже відкрито продаж квитків. Після цього, 31-го серпня, на "синьо-жовтих" чекає виїзний матч проти Чорногорії у Подгориці.

Турнірне становище та перспективи

Україна успішно подолала перший раунд, посівши 2-ге місце у групі А (4 перемоги, 2 поразки). З цим результатом українська команда перейшла до новосформованої групи I, де маючи баланс 4-2 ділить 2–3 сходинку:

  • Іспанія - 5-1
  • Україна - 4-2
  • Чорногорія - 4-2
  • Португалія - 3-3
  • Греція - 3-3
  • Грузія - 3-3

Для того щоб здобути омріяну путівку на світову першість, яка у 2027-му році відбудеться в Катарі, українській збірній необхідно фінішувати у трійці найкращих команд групи.

Раніше ми повідомляли, що Єгор Сушкін та Максим Грищук будуть легітимними у національній збірній України.

Теги: Збірна України Баскетбол
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