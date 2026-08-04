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Баскетбол 04 августа 2026 · 12:49

Решающий этап отбора на ЧМ-2027: сборная Украины по баскетболу определила план подготовки

Команда Айнарса Багатскиса проведет учебно-тренировочный сбор в Латвии и сыграет два спарринга перед официальными поединками
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Решающий этап отбора на ЧМ-2027: сборная Украины по баскетболу определила план подготовки
Сборная Украины готовится к продолжению борьбы за путевку на чемпионат мира (Фото: ФБУ)

Мужская сборная Украины по баскетболу определилась с графиком подготовки к старту во втором решающем этапе квалификации чемпионата мира-2027. В августе подопечных Айнарса Багатскиса ждут два подготовительных матча и два официальных поединка отбора.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

Учебно-тренировочный сбор и спарринги

Баскетболисты национальной команды соберутся 14 августа в Латвии. В рамках подготовки сборная Украины проведет два контрольных поединка:

  • 20 августа: против команды Университета Аризоны (в литовском городе Кедайняй);
  • 23 августа: против сборной Латвии (в Риге).

Официальные матчи квалификации

После контрольных встреч команда начнет выступления во втором раунде европейского отбора.

В первой номинально домашней игре 28-го августа в Риге украинцы будут принимать сборную Греции. На этот поединок уже открыта продажа билетов. После этого, 31-го августа, "сине-желтых" ждет выездной матч против Черногории в Подгорице.

Турнирное положение и перспективы

Украина успешно преодолела первый раунд, заняв 2-е место в группе А (4 победы, 2 поражения). С этим результатом украинская команда перешла в новосформированную группу I, где имея баланс 4-2 делит 2-3 строчку:

  • Испания – 5-1
  • Украина – 4-2
  • Черногория – 4-2
  • Португалия – 3-3
  • Греция – 3-3
  • Грузия – 3-3

Для того чтобы завоевать вожделенную путевку на мировое первенство, которое в 2027-м году состоится в Катаре, украинской сборной необходимо финишировать в тройке лучших команд группы.

Ранее мы сообщали, что Егор Сушкин и Максим Грищук будут легитимны в национальной сборной Украины.

Теги: Сборная Украины Баскетбол
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