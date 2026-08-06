"Динамо" – "Карабах": чи заб'є Пономаренко та що потрібно знати перед матчем Ліги конференцій

Першою перепоною на цьому шляху стане віцечемпіон Азербайджану – "Карабах", який уже давно зарекомендував себе як один із найстабільніших клубів пострадянського простору та регулярний учасник групових стадій єврокубків.

Київське "Динамо" продовжує єврокубкову кампанію. Після прикрої поразки від грецького ПАОКа у кваліфікації Ліги Європи команда Ігоря Костюка отримала ще один шанс пробитися до основного етапу єврокубків – тепер уже через Лігу конференцій.

Sport RBC.UA розповідає, у якому стані команди підходять до матчу, чого чекати від азербайджанського гранда та які інтриги визначатимуть першу зустріч.

Коли і де відбудеться матч

Перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між "Динамо" та "Карабахом" відбудеться у четвер, 6 серпня, на "Арені Люблін" у польському Любліні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Матч-відповідь команди проведуть за тиждень в Азербайджані.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій, де боротиметься за путівку до основного етапу турніру. Для команди, яка програє, єврокубковий сезон завершиться.

Для "Динамо" права на помилку більше немає

Поразка від ПАОКа стала серйозним ударом для киян. Команда залишила боротьбу за вихід до основного етапу Ліги Європи, однак не втратила шансів восени грати в єврокубках.

Утім, тепер кожен матч стає фактично вирішальним. Якщо у кваліфікації Ліги чемпіонів чи Ліги Європи існували "страхувальні" шляхи, то Ліга конференцій такого права вже не залишає.

"Динамо" гратиме у Лізі конференцій (фото: ФК "Динамо")

Для "Динамо" вихід до основного етапу важливий одразу з кількох причин. Це не лише престиж та можливість набрати очки до клубного рейтингу, а й суттєві призові від УЄФА, які залишаються одним із ключових джерел доходу українських клубів в умовах війни. І це все не кажучи про досвід міжнародних матчів для молодих футболістів.

Вечори європейського футболу разом із «Динамо» знову в ефірі! Офіційний спонсор клубу GGBET підготував безліч розваг для фанів «біло-синіх». Стань дванадцятим гравцем киян у Лізі конференцій, відчуй шалений драйв міжнародних битв і забирай максимум від кожної гри!

У якому стані перебуває "Динамо"

Новий сезон для киян складається неоднозначно. З одного боку, команда демонструє достатньо якісний футбол, створює моменти та багато контролює м'яч. З іншого – у чотирьох матчах цього сезону "Динамо" забило лише два м'ячі. Тенденція – тривожна.

Найпомітнішою залишається ситуація в атаці. Основний центрфорвард Матвій Пономаренко поки не відкрив лік голам у новому сезоні. Молодий нападник уже провів чотири офіційні матчі, регулярно отримує моменти, але реалізація поки підводить.

Матвій Пономаренко поки не відзначався у сезоні 2026/2027 (фото: ФК "Динамо")

Саме тому матч із "Карабахом" може стати для нього переломним. Після статусу одного з найкращих бомбардирів минулого чемпіонату очікування від Пономаренка значно зросли, а кожна гра без забитого м'яча лише посилює увагу до форварда.

При цьому проблеми "Динамо" не обмежуються лише атакою. Перед матчем тренерський штаб має певні кадрові труднощі. Через пошкодження команда втратила кількох виконавців основної обойми, тому Костюку знову доведеться шукати оптимальне поєднання у захисті та центрі поля.

Водночас, є приємна новина – на пресконференції головний тренер киян відзначив, що до команди після відновлення повертається Олександр Тимчик.

"Карабах" уже давно не є просто чемпіоном Азербайджану

Якщо ще десять років тому азербайджанський клуб сприймався як незручний, але прохідний суперник, то зараз ситуація зовсім інша.

"Карабах" практично щороку виступає в єврокубках восени, регулярно грає проти грандів континенту та накопичив величезний міжнародний досвід.

Незмінним архітектором успіхів клубу залишається Гурбан Гурбанов, який очолює команду вже майже два десятиліття. За цей час він створив впізнаваний стиль гри, заснований на контролі м'яча, швидкому переході між фазами та високій інтенсивності без м'яча. Азербайджанці не бояться пресингувати навіть сильніших суперників і доволі комфортно почуваються під тиском.

Гурбан Губранов (фото: ФК "Карабах")

Цього літа склад команди традиційно зазнав змін, однак "Карабах" зумів зберегти кістяк і продовжує робити ставку на технічних легіонерів, які добре почуваються в позиційній атаці. Зокрема, один із минулорічних лідерів команди, Леандро Андраде, цього літа став гравцем житомирського "Полісся".

Особливу увагу захисникам "Динамо" доведеться приділити футболістам, які атакують із глибини та активно змінюють позиції. Саме за рахунок цього "Карабах" часто створює чисельну перевагу між лініями суперника. Водночас у команди також є свої кадрові втрати, тому нинішній "Карабах" не виглядає настільки бездоганним, як кілька сезонів тому.

Три головні інтриги матчу

Чи прорве Пономаренка?

Після продажу Владислава Ваната саме Матвій Пономаренко став головною надією "Динамо" на вістрі атаки. Минулого сезону він довів, що здатен регулярно забивати в УПЛ, однак старт нового сезону видався для форварда непростим.

У чотирьох офіційних матчах нападник поки не відзначився жодним голом. При цьому не можна сказати, що Пономаренко випадає з гри — він багато працює без м'яча, відкривається, бере участь у пресингу та регулярно опиняється на ударних позиціях. Головна проблема — реалізація.

У єврокубках навіть один момент може визначити долю всього протистояння. Якщо молодий форвард нарешті відчує впевненість біля воріт суперника, це стане величезним плюсом для "Динамо" не лише в матчі з "Карабахом", а й на всій дистанції сезону.

Чи витримає оборона "Динамо" позиційний футбол азербайджанців?

"Карабах" давно заслужив репутацію команди, яка не відмовляється від свого стилю навіть у матчах проти сильніших суперників.

Команда Гурбана Гурбанова прагне контролювати м'яч, використовує короткий пас і активно навантажує фланги. Водночас футболісти постійно змінюють позиції, змушуючи суперників втрачати компактність.

Тарас Михавко – основний центральний захисник киян (фото: ФК "Динамо")

Для молодої оборони "Динамо" це стане серйозним випробуванням. Особливо важливо буде уникнути втрат поблизу власного штрафного майданчика, адже саме після таких епізодів "Карабах" нерідко створює найнебезпечніші моменти.

Наскільки важливим стане фактор Любліна?

Безумовно, відсутність можливості проводити матчі за підтримки власних вболівальників накладає відбиток на виступи команди у єврокубках. Утім, саме зараз "Динамо" потребує того імпульсу, який дасть команді можливість відчути впевненість у своїх силах.

Малоймовірно, що на "Арені Люблін" сьогодні ввечері буде так багато людей. Залишається сподіватися, що ті, хто завітають на цей матч, зможуть бодай трохи допомогти "Динамо" відчути підтримку вболівальників. Ну і ще одна надія, що цього разу сюрпризів із раптовим відключенням світла на 80+ хвилині не буде.

Історія протистоянь

Офіційні матчі між "Динамо" та "Карабахом" відбудуться вперше. "Карабах" українські вболівальники можуть пригадати, зокрема, по протистоянню із "Дніпром" в історичному для українського клубу сезоні 2014/2015, коли команда тоді ще Мирона Маркевича дійшла до фіналу Ліги Європи. Тоді команди обмінялися гостьовими перемогами: азербайджанці виграли у Києві 1:0, а дніпряни були сильнішими в Азербайджані 2:1.

Схожа історія трапилася і у сезоні 2018/2019, коли суперником "Карабаха" була "Ворскла". Тоді команди також перемогли один одного на полі суперника: і у Полтаві, і в Баку на табло було зафіксовано результат 0:1.

Анатолій Дем'яненко сподівається на успіх "Динамо"

Легендарний футболіст (1979-1989) та колишній головний тренер (2005-2007) "Динамо" Анатолій Дем'яненко вважає, що киянам буде непросто в матчі проти "Карабаху", але має оптимізм щодо протистояння із "Карабахом".

Анатолій Дем'яненко (фото: dynamo.kiev.ua)

"Сподіваюся, що футболісти "Динамо" сьогодні покажуть хорошу гру і зможуть пройти за підсумками двоматчевого протистояння до наступного раунду. Бо хотілося б, щоб команда була представлена бодай на рівні Ліги конференцій. Сподіваємося на це", – зазначив Дем'яненко.

Переможець Кубка володарів Кубків 1986-го року у складі "Динамо" також поділився міркуваннями стосовно невиразної реалізації гольових моментів київською командою.

"Для повного розуміння цієї ситуації треба знаходитися у команді, знати, що там відбувається. Зі сторони здається, що потрібен нападник гарного рівня і не один, щоб завершувати атаки взяттям воріт. Більше того, і команда має працювати не лише на створення, а й на реалізацію моментів. Півзахисники теж повинні забивати", – додав екснаставник киян.

Захисна лінія "Динамо" потрепає через травми. Однак лазарет киян потроху пустішає – у матчі із "Карабахом" Ігор Костюк може розраховувати на правого захисника Олександра Тимчика. Утім, Анатолій Дем'яненко має сумнів щодо того, чи вийде Тимчик на поле вже сьогодні.

"У ситуації із поверненням футболістів, які тривалий період пропустили через травму, потрібно враховувати, у якій формі вони перебувають зараз, чи набрали кондиції, наближені до оптимальних. Відтак, будемо сподіватися, що "Динамо" зможе впоратися із цим викликом і пройде "Карабах", – резюмував Анатолій Дем'яненко.

Прогноз букмекерів

Єврокубкові матчі «Динамо» ще цікавіші разом із GGBET. Широка лінія, одні з найкращих коефіцієнтів, готові експреси, бетбілдери, бонуси та швидкі виплати. Усе, щоб отримати максимум від великого футболу!

Експерти GGBET оцінюють шанси «Динамо» у матчі проти "Карабаха" так: на перемогу киян коефіцієнт 2.33, на перемогу "Карабаха" — 3.04. Нічия – 3.47. Обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

Де дивитися матч "Динамо" – "Карабах"

В Україні матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між "Динамо" та "Карабахом" транслюватиме телеканал 2+2, а також він буде доступний для перегляду на платформі "Київстар ТБ".

Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.