"Динамо" – "Карабах": забьет ли Пономаренко и что нужно знать перед матчем Лиги конференций

Первым препятствием на этом пути станет вице-чемпион Азербайджана - "Карабах", уже давно зарекомендовавший себя как один из самых стабильных клубов постсоветского пространства и регулярный участник групповых стадий еврокубков.

Киевское "Динамо" продолжает еврокубковую кампанию. После досадного поражения от греческого ПАОКа в квалификации Лиги Европы команда Игоря Костюка получила еще один шанс пробиться в основной этап еврокубков – теперь уже через Лигу конференций.

Sport RBC.UA рассказывает, в каком состоянии команды подходят к матчу, чего ждать от азербайджанского гранда и какие интриги будут определять первую встречу.

Когда и где состоится матч

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между "Динамо" и "Карабахом" состоится в четверг, 6 августа, на "Арене Люблин" в польском Люблине. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

Ответный матч команды проведут через неделю в Азербайджане.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, где будет бороться за путевку в основной этап турнира. Для проигравшей команды еврокубковый сезон завершится.

Для "Динамо" права на ошибку больше нет

Поражение от ПАОКа стало серьезным ударом для киевлян. Команда оставила борьбу за выход в основной этап Лиги Европы, однако не упустила шансов осенью играть в еврокубках.

Впрочем, теперь каждый матч становится фактически решающим. Если в квалификации Лиги чемпионов или Лиги Европы существовали "страховочные" пути, Лига конференций такого права уже не оставляет.

"Динамо" сыграет в Лиге конференций (фото: ФК "Динамо")

Для "Динамо" выход к основному этапу важен сразу по нескольким причинам. Это не только престиж и возможность набрать очки в клубный рейтинг, но и существенные призовые от УЕФА, остающиеся одним из ключевых источников дохода украинских клубов в условиях войны. И это все не говоря об опыте международных матчей для молодых футболистов.

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В каком состоянии находится "Динамо"

Новый сезон для киевлян складывается неоднозначно. С одной стороны команда демонстрирует достаточно качественный футбол, создает моменты и много контролирует мяч. С другой – в четырех матчах этого сезона "Динамо" забило всего два мяча. Тенденция – тревожная.

Самой заметной остается ситуация в атаке. Основной центрфорвард Матвей Пономаренко пока не открыл счет голам в новом сезоне. Молодой нападающий уже провел четыре официальных матча, регулярно получает моменты, но реализация пока подводит.

Матвей Пономаренко пока не отмечался в сезоне 2026/2027 (фото: ФК "Динамо")

Поэтому матч с "Карабахом" может стать для него переломным. После статуса одного из лучших бомбардиров прошлого чемпионата ожидания от Пономаренко значительно выросли, а каждая игра без забитого мяча только усиливает внимание форварда.

При этом проблемы "Динамо" не ограничиваются только атакой. Перед матчем тренерский штаб испытывает определенные кадровые трудности. Из-за повреждений команда потеряла нескольких исполнителей основной обоймы, поэтому Костюку снова придется искать оптимальное сочетание в защите и центре поля.

В то же время, есть приятная новость – на пресс-конференции главный тренер киевлян отметил, что в команду после восстановления возвращается Александр Тимчик.

"Карабах" уже давно не просто чемпион Азербайджана

Если еще десять лет тому назад азербайджанский клуб воспринимался как неудобный, но проходной соперник, то сейчас ситуация совсем другая.

"Карабах" практически каждый год выступает в еврокубках осенью, регулярно играет против грандов континента и накопил огромный международный опыт.

Бессменным архитектором успехов клуба остается Гурбан Гурбанов, возглавляющий команду уже почти два десятилетия. За это время он создал узнаваемый стиль игры, основанный на контроле мяча, быстром переходе между фазами и высокой интенсивности без мяча. Азербайджанцы не боятся прессинговать даже более сильных соперников и достаточно комфортно чувствуют себя под давлением.

Гурбан Губранов (фото: ФК "Карабах")

Этим летом состав команды традиционно претерпел изменения, однако "Карабах" сумел сохранить скелет и продолжает делать ставку на технических легионеров, хорошо чувствующих себя в позиционной атаке. В частности, один из прошлогодних лидеров команды, Леандро Андраде, этим летом стал игроком житомирского "Полесья".

Особое внимание защитникам "Динамо" придется уделить футболистам, которые атакуют из глубины и активно меняют позиции. Именно за счет этого "Карабах" часто создает численное преимущество между линиями соперника. В то же время у команды также есть свои кадровые потери, поэтому нынешний "Карабах" не выглядит столь безупречным, как несколько сезонов назад.

Три главные интриги матча

Прорвет ли Пономаренко?

После продажи Владислава Ваната именно Матвей Пономаренко стал главной надеждой "Динамо" на острие атаки. В прошлом сезоне он доказал, что способен регулярно забивать в УПЛ, однако старт нового сезона оказался для форварда непростым.

В четырех официальных матчах нападающий пока не отличился ни одним голом. При этом нельзя сказать, что Пономаренко выпадает из игры – он много работает без мяча, открывается, участвует в прессинге и регулярно оказывается на ударных позициях. Главная проблема – реализация.

В еврокубках даже один момент может определить судьбу всего противостояния. Если молодой форвард наконец-то почувствует уверенность у ворот соперника, это станет огромным плюсом для "Динамо" не только в матче с "Карабахом", но и на всей дистанции сезона.

Выдержит ли оборона "Динамо" позиционный футбол азербайджанцев?

"Карабах" давно заслужил репутацию команды, не отказывающейся от своего стиля даже в матчах против сильнейших соперников.

Команда Гурбана Гурбанова стремится контролировать мяч, использует короткий ремень и активно нагружает фланги. В то же время футболисты постоянно меняют позиции, заставляя соперников терять компактность.

Тарас Михавко – основной центральный защитник киевлян (фото: ФК "Динамо")

Для молодой обороны "Динамо" станет серьезным испытанием. Особенно важно будет избежать потерь вблизи собственной штрафной, ведь именно после таких эпизодов "Карабах" нередко создает самые опасные моменты.

Насколько важным станет фактор Люблина?

Безусловно, отсутствие возможности проводить матчи при поддержке своих болельщиков накладывает отпечаток на выступления команды в еврокубках. Впрочем, именно сейчас "Динамо" нуждается в том импульсе, который позволит команде почувствовать уверенность в своих силах.

Маловероятно, что на "Арене Люблин" сегодня вечером будет так много людей. Остается надеяться, что приехавшие на этот матч смогут хотя бы немного помочь "Динамо" почувствовать поддержку болельщиков. Ну и еще одна надежда, что на этот раз сюрпризов с внезапным отключением света на 80 минуте не будет.

История противостояний

Официальные матчи между "Динамо" и "Карабахом" пройдут впервые. "Карабах" украинские болельщики могут вспомнить, в частности по противостоянию с "Днепром" в историческом для украинского клуба сезоне 2014/2015, когда команда тогда еще Мирона Маркевича дошла до финала Лиги Европы. Тогда команды обменялись гостевыми победами: азербайджанцы выиграли в Киеве 1:0, а днепряне были сильнее в Азербайджане 2:1.

Похожая история случилась и в сезоне 2018/2019, когда соперником "Карабаха" была "Ворскла". Тогда команды также победили друг друга на поле соперника: и в Полтаве и Баку на табло был зафиксирован результат 0:1.

Анатолий Демьяненко надеется на успех "Динамо"

Легендарный футболист (1979-1989) и бывший главный тренер (2005-2007) "Динамо" Анатолий Демьяненко считает, что киевлянам будет непросто в матче против "Карабахи", но имеет оптимизм по противостоянию с "Карабахом".

Анатолий Демьяненко (фото: dynamo.kiev.ua)

"Надеюсь, что футболисты "Динамо" сегодня покажут хорошую игру и смогут пройти по итогам двухматчевого противостояния в следующий раунд. Потому что хотелось бы, чтобы команда была представлена хотя бы на уровне Лиги конференций. Надеемся на это", – отметил Демьяненко.

Победитель Кубка обладателей Кубков 1986-го года в составе "Динамо" также поделился соображениями по поводу невнятной реализации голевых моментов киевской командой.

"Для полного понимания этой ситуации нужно находиться в команде, знать, что там происходит. Со стороны кажется, что нужен нападающий хорошего уровня и не один, чтобы завершать атаки взятием ворот. Более того, и команда должна работать не только на создание, но и на реализацию моментов. Полузащитники тоже должны забивать", - добавил экснаставник.

Защитная линия "Динамо" потрепает из-за травм. Однако лазарет киевлян постепенно пустеет – в матче с "Карабахом" Игорь Костюк может рассчитывать на правого защитника Александра Тимчика. Впрочем, Анатолий Демьяненко сомневается в том, выйдет ли Тимчик на поле уже сегодня.

"В ситуации с возвращением футболистов, длительно прошедших из-за травмы, нужно учитывать, в какой форме они находятся сейчас, набрали ли кондиции, приближенные к оптимальным. Следовательно, будем надеяться, что "Динамо" сможет справиться с этим вызовом и пройдет "Карабах", – резюмировал Анатолий Демьяненко.

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Где смотреть матч "Динамо" – "Карабах"

В Украине матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между "Динамо" и "Карабахом" будет транслировать телеканал 2+2, а также будет доступен для просмотра на платформе Киевстар ТВ.

Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.